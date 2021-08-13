تاريخ بدء الدراسة في السعودية 1443 والإجازات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد

بداية العام الدراسي بالمملكة العربية 2021 والتي يبحث عنها العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية عبر محركات البحث، فقد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية عن اختلاف نظام التعليم والأنشطة التعليمية للطلاب لهذا العام ولذلك حرصًا من المملكة العربية لضمان سلامة الطلاب من خطر الوباء المنتشر كوفيد19 المستجد، كما أعلنت وزارة التعليم عن ضرورة التزام الطلاب بإجراءات السلامة الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا وللحفاظ على سلامة الطلاب وأسرتهم.

تاريخ بدء الدراسة في السعودية 1443

صرحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن بداية العام الدراسي الجديد لعام 2021 منذ يوم الأحد الموافق 21 محرم للعام الهجري 1443 هجريًا والموافق يوم 29 أغسطس لعام 2021 ميلاديًا، وأعلنت المملكة العربية عن توفير العديد من المنصات التعليمية إلكترونيًا للحد من الازدحام الذي يساعد في انتشار الإصابات بفيروس كورونا، وصرحت المملكة بأن التقديم للعام الجديد للطلاب يتم من خلال منصات إلكترونية توفرها الجامعات السعودية والمدارس وتتم عملية التقديم من خلال مجموعة خطوات سهلة وبسيطة تعلن عنها كل مدرسة وجامعة.

نظام التعليم الجديد بالمملكة العربية

صرح وزير التعليم بالمملكة العربية الدكتور حمد آل شيخ عن توفير العديد من التحديثات في خطة التعليم للعام الدراسي الجديد 2021، وصرح الوزير بأن العام الدراسي سيتم تقديم من خلال ثلاثة فصول دراسية بحيث يتكون كل فصل دراسي من مدة لا تقل عن ثلاثة عشر أسبوع، كما أعلن الوزير عن إضافة مجموعة من المواد الجديدة لنظام التعليم وتطبيق خطة مطورة بحيث يحصل الطالب على كافة المواد التعليمية والأنشطة الدراسية خلال العام الدراسي، كما يتوفر للطالب 12 إجازة رسمية في العام الدراسي الجديد لعام 1443 هجريًا، وتحرص معظم المدارس السعودية على حصول الطلاب على تطعيم فيروس كورونا في مدة تسبق الأول من أغسطس لعام 2021 ميلاديًا.

الإجازات الرسمية للطلاب خلال العام الدراسي 1443

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية عن وجود 12 إجازة رسمية للطلاب خلال العام الدراسي 1443، وأن العام الدراسي مقسم لثلاثة فصول دراسية يبدأ الفصل الدراسي الأول في يوم 29 أغسطس لعام 2021، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني من يوم 5 ديسمبر لعام 2021 والفصل الدراسي الثالث يبدأ من يوم 20 مارس لعام 2022، كما قامت الوزارة بتغيير التقويم الدراسي لهذا العام حيث قامت وتحديثه طبقًا للنظام الجديد للدراسة،وأعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية عن بداية عودة طاقم المعلمين للمدارس السعودية منذ يوم 21 محرم للعام الهجري 1443، ويلزم حصول المعلمين علي تطعيم فيروس كورونا ويحصل الطالب بالمدارس السعودي على الإجازات التالية خلال هذا العام الدراسي: