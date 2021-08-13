- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ بدء الدراسة في السعودية 1443 والإجازات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد في المقال التالي
بداية العام الدراسي بالمملكة العربية 2021 والتي يبحث عنها العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية عبر محركات البحث، فقد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية عن اختلاف نظام التعليم والأنشطة التعليمية للطلاب لهذا العام ولذلك حرصًا من المملكة العربية لضمان سلامة الطلاب من خطر الوباء المنتشر كوفيد19 المستجد، كما أعلنت وزارة التعليم عن ضرورة التزام الطلاب بإجراءات السلامة الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا وللحفاظ على سلامة الطلاب وأسرتهم.
تاريخ بدء الدراسة في السعودية 1443
صرحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن بداية العام الدراسي الجديد لعام 2021 منذ يوم الأحد الموافق 21 محرم للعام الهجري 1443 هجريًا والموافق يوم 29 أغسطس لعام 2021 ميلاديًا، وأعلنت المملكة العربية عن توفير العديد من المنصات التعليمية إلكترونيًا للحد من الازدحام الذي يساعد في انتشار الإصابات بفيروس كورونا، وصرحت المملكة بأن التقديم للعام الجديد للطلاب يتم من خلال منصات إلكترونية توفرها الجامعات السعودية والمدارس وتتم عملية التقديم من خلال مجموعة خطوات سهلة وبسيطة تعلن عنها كل مدرسة وجامعة.
نظام التعليم الجديد بالمملكة العربية
صرح وزير التعليم بالمملكة العربية الدكتور حمد آل شيخ عن توفير العديد من التحديثات في خطة التعليم للعام الدراسي الجديد 2021، وصرح الوزير بأن العام الدراسي سيتم تقديم من خلال ثلاثة فصول دراسية بحيث يتكون كل فصل دراسي من مدة لا تقل عن ثلاثة عشر أسبوع، كما أعلن الوزير عن إضافة مجموعة من المواد الجديدة لنظام التعليم وتطبيق خطة مطورة بحيث يحصل الطالب على كافة المواد التعليمية والأنشطة الدراسية خلال العام الدراسي، كما يتوفر للطالب 12 إجازة رسمية في العام الدراسي الجديد لعام 1443 هجريًا، وتحرص معظم المدارس السعودية على حصول الطلاب على تطعيم فيروس كورونا في مدة تسبق الأول من أغسطس لعام 2021 ميلاديًا.
الإجازات الرسمية للطلاب خلال العام الدراسي 1443
أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية عن وجود 12 إجازة رسمية للطلاب خلال العام الدراسي 1443، وأن العام الدراسي مقسم لثلاثة فصول دراسية يبدأ الفصل الدراسي الأول في يوم 29 أغسطس لعام 2021، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني من يوم 5 ديسمبر لعام 2021 والفصل الدراسي الثالث يبدأ من يوم 20 مارس لعام 2022، كما قامت الوزارة بتغيير التقويم الدراسي لهذا العام حيث قامت وتحديثه طبقًا للنظام الجديد للدراسة،وأعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية عن بداية عودة طاقم المعلمين للمدارس السعودية منذ يوم 21 محرم للعام الهجري 1443، ويلزم حصول المعلمين علي تطعيم فيروس كورونا ويحصل الطالب بالمدارس السعودي على الإجازات التالية خلال هذا العام الدراسي:
- إجازة اليوم الوطني وذلك في يوم 22 سبتمبر لعام 2021.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة وذلك في يوم 17 أكتوبر لعام 2021.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة وذلك في يوم 4 نوفمبر لعام 2021.
- إجازة الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ من يوم 5 ديسمبر لعام 2021.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة وذلك في يوم 19 ديسمبر لعام 2021.
- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني وذلك في يوم 6 يناير لعام 2022.
- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني والتي تبدأ من يوم 16 يناير لعام 2022.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة وذلك في يوم 2 فبراير لعام 2021.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة وذلك في يوم 23 فبراير لعام 2021.
- إجازة الفصل الدراسي الثاني والتي تبدأ من يوم 10 مارس لعام 2022.
- إجازة عيد الفطر والتي تبدأ من يوم 25 أبريل لعام 2022.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة وذلك في يوم 25 مايو لعام 2022.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة وذلك في يوم 15 يونيو لعام 2022.
- إجازة نهاية العام الدراسي والتي تبدأ من يوم 30 يونيو لعام 2022.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تاريخ بدء الدراسة في السعودية 1443 والإجازات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.