رقم وزارة الصحة السعودية الموحد 1443 والتي تسعي لتحقيق رؤية مستقبلية مزهرة من خلال مجموعة متميزة من الاستراتيجيات والمشاريع، كما تقوم وزارة الصحة السعودية بتقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع سكان المملكة العربية السعودية، وتتبع الوزارة نظام ذو كفاءة عالية يهدف لتوفير الرعاية الصحية على كافة المستويات والعمل على رفع مستوي الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتقوم وزارة الصحة بالمملكة العربية بنشر الوعي الصحي بين المواطنين وتحرص على الحد من انتشار الإصابات بالأمراض، وتعمل وزارة الصحة بجد لتقليل الإصابات بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين بها.

رقم وزارة الصحة السعودية الموحد 1443

تقوم وزارة الصحة السعودية بالعديد من الأنشطة البحثية والتدريبات الأكاديمية بخصوص مجال الاستثمار الصحي، كما أن الوزارة متخصصة لمراقبة أداء العمل في جميع المؤسسات الصحية بداخل المملكة العربية بجانب العديد من المهام الأخري، وتقوم وزارة الصحة السعودية بتطوير الضوابط والقوانين المنظمة للقطاع الصحي الخاص والحكومي بما يتناسب مع التطورات التي تمر بالعالم ومع الوضع الراهن بالمملكة العربية، وتتيح وزارة الصحة بالمملكة العربية العديد من طرق التواصل كالتالي:

عن طريق رقم وزارة الصحة السعودية الموحد 937 ويتم ذلك بشكل مجاني.

عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية [email protected]

عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك www.facebook.com/SaudiMOH.

عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر https://twitter.com/SaudiMOH.

عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية عبر تطبيق سناب www.snapchat.com/add/saudi_moh.

كما تقوم وزارة الصحة بالتواصل مع المواطنين من خلال مجموعة من القنوات التليفزيونية الخاصة وتحرص الوزارة على الإجابة على جميع استفسارات المتصلين وأسئلتهم، كما يمكن للمتصل حجز مواعيد الزيارة للوزارة من خلال تلك القنوات ومتابعة جميع التنبيهات التي تصدرها وزارة الصحة بخصوص الأمراض المنتشرة.

خدمات وزارة الصحة السعودية

تقدم وزارة الصحة السعودية الكثير من الخدمات لمواطني المملكة العربية وتحرص على تقديم مستوي رعاية متميز لجميع الأمراض، كما تقوم الوزارة بالإشراف على جميع المستشفيات في القطاع الخاص والعام لتحرص على توفير جميع الأدوات الطبية المطلوبة ومن أجل الرقابة على الأدوية، وتقوم الوزارة بترخيص الأطباء والعيادات الخاصة كما تقوم أحيانًا بتقديم الشهادات ومراقبة الأدوية بالعيادات والمستشفيات، وتوفر الوزارة لمواطني المملكة العربية خدمة التدريب على الرعاية الصحية وإمكانية الفرد لتشغيل المستشفيات وامتلاكها، وتحدد الوزارة الضوابط والقواعد التي يتبعها القطاع الصحي الخاص والعام بالمملكة وتحرص على مراقبتهم باستمرار.