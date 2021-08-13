نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجميد دعم حساب المواطن وأسباب حرمان الشخص المستفيد من الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجميد دعم حساب المواطن وأسباب حرمان الشخص المستفيد من الدعم في برنامج حساب المواطن، يتساءل العديد من المواطنين حول هذه الأسباب، لذلك أوضح البرنامج للمستفيدين من الدعم هذه الأسباب، ومنها أن عدم تصحيح البيانات، أو تقديم الاعتراض خلال الفترة المسموح بها من قبل برنامج حساب المواطن، ينتج عنه تجميد الحساب الخاص بالمواطن المستفيد مما يترتب عليه حرمانه من الدعم المستحق له.

سبب تجميد حساب المستفيد في برنامج حساب المواطن

سبب تجميد الحساب كما جاء في رد البرنامج على أحد من المواطنين المستفيدين يشكو من توقف الدعم عنه، خلال تغريده له عبر حساب خدمة المستفيدين، حيث قال برنامج حساب المواطن موضحا الأسباب التي تتسبب في تجميد وقطع الدعم عن المستفيد وهي “إنه نظرًا لعدم تصحيح بيانات المستفيد في حساب المواطن، ولعدم تقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوماً، يتم إيقاف حسابكم بالبرنامج وتعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن”.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن

يؤكد حساب المواطن على ضرورة أن يكون المستفيد من دعم البرنامج مستوفي شروط الأهلية، كما أوضحها حساب المواطن، وهي:

أن يكون المسجل بالبرنامج مواطن سعودي الجنسية باستثناء (أبناء المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية الذين يحملوا بطاقات تنقل).

إقامة المستفيد إقامة دائمة داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لفترة زمنية أكثر من 90 يوما خلال العام الأخير.

عدم تواجد المواطن او المواطنة في أي دور إيواء من دور الإيواء الحكومية أوالسجون.

أن تكون بيانات المواطن متوافقة مع البيانات في الجهات ذات الصلة.

كما أوضح برنامج حساب المواطن أن معايير استحقاق الدعم تعتمد على إجمالي دخل أفراد الأسرة، وأعمار الأشخاص التابعين، إذا كانت أعمارهم أكبر أو أقل من 18 سنة.

حساب المواطن يوضح الموقف حال انتهاء المستند

أوضح حساب المواطن مؤكدا أنه في حالة انتهاء المستند ينبغي حذفه ومن ثم إرفاق عقد إيجار موحد باسم الشخص المتقدم بالطلب، شرط أن يكون العقد ساري المفعول، من خلال رفع المستند عبر رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من خلال إدارة المرفقات في حساب المواطن.