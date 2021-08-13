التسجيل في اعانة البحث عن عمل طاقات حافز صندوق تنمية الموارد البشرية

التسجيل في اعانة البحث عن عمل، حيث تم الاعلان عن بدء التسجيل في برنامج طاقات اعانة البحث عن عمل 1443 من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية المعروف باسم هدف في المملكة العربية السعودية حيث يقدم الصندوق إعانة مالية للباحثين والباحثات من الخريجين والخريجات والعاطلين عن عمل من المواطنين مبلغ مالية شهري لمدة خمسة عشرة شهراً عبر نظام حافز، ويهدف برنامج طاقات حافز اعانة البحث عن العمل إلى تيسير الامور لكافة المواطنين للدخول إلى سوق العمل. كما أن طاقات اعانة البحث عن عمل هو أحد الأمور التي ازداد البحث عنها في الآونة الاخير. عبر محرك البحث جوجل من قبل مواطني ومواطنات المملكة العربية السعودية.

ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سوف نقدم لكم رابط التسجيل في اعانة البحث عن عمل. ونبين لكم الخطوات الصحيحة التي يستطيع من خلالها كافة المواطنين التقديم في اعانة البحث عن عمل 1443. من أجل الاستفادة من البرنامج التي أطلقته الحكومة السعودية عبر البوابة الوطنية للعمل. وسنتعرف على شروط وزارة الموارد البشرية وآلية صرف اعانة البحث عن عمل.

التسجيل في اعانة البحث عن عمل

إعانة البحث عن عمل هو برنامج وافق عليه مجلس الوزراء السعودي عام 1442-2021. ويعمل هذا البرنامج على تقديم مساعدة ودعم مالي لكافة للمواطنين العاطلين عن العمل. الذين تتوفر فيهم الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية في المملكة. ويسعى برنامج طاقات حافز على إعطاء فرصة لمواطني المملكة في الحصول على دعم مالي حتى يتمكنوا من الاستثمار ودخول سوق العمل وتحمل عبئ الحياة المعيشية في ظل نقص فرص التوظيف. ويمكن التسجيل في اعانة البحث من خلال خطوات التالية:

الولوج إلى موقع طاقات الرسمي

اضغط على خيار الباحث عن العمل

بعدها الضغط علىعبارة مستخدم جديد

تعبة جميع البيانات المطلوبة من المتقدم على اعانة البحث عن العمل والتي تتمثل في: إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية، كتابة اسم المستخدم ورقم الهاتف، ادخال بريدك الالكتروني وكلمة المرور، تاكيد بريدك الإلكتروني، وكتابة الرمز المرئي، الموافقة على الشروط والأحكام، وبهذه الخطوات يتم تسجيل المتقدم في برنامج طاقات اعانة البحث عن عمل.

شروط تسجيل حافز الجديد اعانة البحث عن عمل

كما ذكرنا لكم سابقا هناك العديد من الشروط التي وافقت عليها الحكومة السعودية حتى يتم قبول المتقدم على البرنامج والحصول على حافز اعانة البحث عن عمل وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم او المتقدمة سعودي الجنسية.

الاقامة الدائمة والمحددة بمدة عشرة أشهر في المملكة العربية السعودية لمدة في الفترة التي يتم تقديم فيها الطلب او في مرحلة صرف الإعانة.

جاد في البحث عن عمل ولديه برنامج عمل.

سن المتقدم محدد من 20 إلى 40 سنه

ان لا يكون المتقدم موظفا في القطاع الخاص او العام وليس لديه أي معاش تقاعدي او تعويض ضد التعطل عن العمل او لديه معاش من الضمان الاجتماعي وليس لديه أي نشاط تجاري

لا تصرف اعانة البحث عن العمل إلى كل طالب أو متدرب في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريبفي المملكة.

عدم وصول ثروة المتقدم او دخله الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على إعانة البحث عن العمل.

لم يسبق لكل متقدم الاستفادة من الاعانة ويمكن قبول طلب لمن سبق له الاستفادة من اعانة البحث عن العمل لكن بشروط يحددها صندوق تنمية الموارد البشرية.

أهداف برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)