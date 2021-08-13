نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الراجحي علي إم جي ومعرفه الشروط والمتطلبات وكيفيه الحصول علي سياره في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الراجحي علي إم جي من اهم العروض التي اطلقها المصرف حديثا بالمملكة والتي اعلن عنها عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية. بالإضافة إلي ذلك اعلن المصرف أيضا حديثا وعبر صفحته الرسمية عن التمويل الشخصي عبر الراجحي موبايل ومعرفه اهم العروض والحصول علي مكافئات مجانيه. وتم الإعلان حديثا بالمملكة عن عروض سيارات جديده مثل عروض كيا 2020 و 2021 من عبد اللطيف جميل بالمملكة في شهر أغسطس أيضا. كما سوف نقوم بشرح اهم الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول علي سياره إم جي الجديدة وكيفيه الحصول علي العروض بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.

عروض الراجحي علي إم جي

اعلن المصرف عن العروض الجديدة والتي شملت سيارات ام جي الجديدة كليا والتي يستخدمها الكثير من المواطنين السعوديين بالمملكة. نظرا لدعمها الراحة والرفاهية والتكنولوجيا الحديثة ومعدل استهلاك رائع للوقود. كما اعلن المصرف علي أن العروض مقدمه لكلا من عملاء تحويل الرواتب وبدون تحويل الرواتب والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية.

تأجير السيارات بتحويل الراتب

بدون دفعه أولي وبدون رسوم إدارية.

أقساط شهريه منخفضه وتصل مدتها إلي 60 شهر.

الدفعة الأخيرة تصل حتي 30%.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 4.26% وشامله التامين.

إذا كانت السيارة 75000 ريال وعلي فتره 5 سنوات وبمعدل نسبه سنوي 4.26% فيكون القسط الشهري 993 ريال ودفعه التملك 22500 ريال.

تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

الدفعة الأولي تكون 10% وبدون رسوم أدارية.

أقساط شهريه منخفضه وتصل مدتها إلي 60 شهر.

الدفعة الأخيرة تصل حتي 25%.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 6.99% وشامله التامين.

إذا كانت السيارة 75000 ريال و الدفعة الأولي 7500 ريال وعلي فتره 5 سنوات وبمعدل نسبه سنوي 6.99% فيكون القسط الشهري 1066 ريال ودفعه التملك 18750 ريال.

شروط عروض أم جي

بالإضافة إلي ذلك اعلن المصرف عن الشروط اللازمة تجاه العروض والتي نوضحها لكم عبر الأتي:

يتم تطبيق الشروط والأحكام الخاصة بالمصرف.

العروض تبدأ من الآن وتنتهي في 30 سبتمبر 2021 أو حتي نفاذ الكميه المحددة.

يمكن أن تختلف مواصفات السيارة عن الموجودة بالصورة.

كيفيه الحصول علي عروض الراجحي

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي سياره من العروض عن طريق زياره احد فروع المصرف بالمملكة. أو التقديم الإلكتروني عن طريق اتباع الأتي: