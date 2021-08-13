نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي من سلفه ومعرفه الشروط اللازمة وكيفيه الحصول عليه بسهوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي من سلفه من اهم التمويلات التي تقدمها المنصة والذي يحتاج الكثير من السعوديين والتي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن رابط التسجيل منصة سلفه ومعرفه شروط التمويلات الشخصية. كما أعلنت حديثا أيضا عن رابط الحصول علي تمويل شخصي دون تحويل الراتب منصة سلفه بشروط سهله وميسره أيضا. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح التمويل بالتفصيل مع توضيح اهم الشروط والمميزات الخاصة بالتمويل وكيفيه الحصول عليه الكترونيا.

التمويل الشخصي من سلفه

أعلنت المنصة عن التمويل وعلي انه يوفر التقنية المالية لاستخدام اسرع وأسهل مع توفير الوقت اللازم والجهد المبذول تجاه الحصول علي تمويل. حيث عملت منصة سلفه علي تقديم التمويل واستلام التمويل والحصول علي الموافقة في اقرب وقت. وتقدم سلفه التمويل بشروط سهله وميسره أيا كان احتياجاتكم لها وذلك لتسديد ديون أو شراء سياره أو تحسين المنزل. وأعلنت المنصة عن لمن يرغبون في أحداث تغيير نظامهم المالي بحلول سهله وبسيطه لتحقيق الأهداف المالية.

مميزات الحصول علي التمويل

كما أعلنت المنصة وعبر صفحتها الرسمية عن المميزات الخاصة بالتمويل والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

فترات سهله ميسره ومجدوله.

التمويل يقدم بهامش ربح تنافسي.

إيداع فوري وسريع وتوفير للوقت.

شروط الحصول علي التمويل

بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن الشروط اللازمة للحصول علي التمويل والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنه ولا يزيد 60 عام.

يمكن الحصول علي التمويل بدون تحويل للراتب.

يجب أن يكون المستفيد علي راس عمل ومده لا تقل عن 3 شهور للحكومي أما الخاص 6 شهور.

حد ادني الرواتب 4000 ريال سعودي.

كيفيه الحصول علي التمويل الشخصي

والجدير بالذكر أن المنصة أعلنت عن طريقه وكيفيه الحصول علي التمويل والتقديم الإلكتروني الذي نوضحه لكم من خلال الخطوات الأتية: