نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية السعودية وكيفية الاستعلام عن المخالفات المروية برقم اللوحة أو المخالفة 1443 في المقال التالي
وفرت وزاره الداخلية بالمملكة العربية السعودية رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية والاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة أو رقم لوحة السيارة بالتعاون مع مديرية الأمن والمرور في المملكة إلى تطبيق خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية من خلال منصة إلكترونية دشنتها لهذا الغرض وذلك بهدف توفير الوقت والجهد لدى المواطن السعودي دون الحاجة الى الذهاب الى مديريات المرور والأقسام الشرطية للتعرف والاستعلام عن المخالفات المرورية، ومن ضمن التسهيلات التي قامت بها المملكة أن الاستعلام سيكون عن المخالفات المرورية من خلال رقم الهوية أو برقم اللوحة او برقم المخالفات المرورية ومن خلال هذا التقرير سوف نفند لكم كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بطرق سهله وبسيطة.
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية
أولا كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات يمكن للمواطن والمقيم بالمملكة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية واليكم الخطوات:-
- الخطوة الأولى يقوم المتعلم بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية من منصّة أبشر الإلكترونية.
- سيطلب منك اختيار الخدمات المقدّمة للأفراد.
- ثم يتم الضغط علي كلمة الاستعلام عن المخالفات المروريّة للزّائرين من الخدمات الاستعلامية.
- من القائمة سيتم تحديد الهويّة الوطنيّة وكتابة رقم الهويّة في الحقل المخصص لها بالمنصة.
- بعد ذلك يتم إدخال رمز التّحقّق والضّغط على أيقونة العرض.
- ويتم الانتظار حتى يتم عرض المخالفات المرورية المسجلة.
الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة
أما الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فيتم من خلال عدة خطوات بسيطة نستعرضها عبر السطور التالية:-
- اولا يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية أبشر.
- وبعد ذلك يقوم بالضغط على الاستعلامات الإلكترونية.
- اختيار المرور و الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- كتابة رقم اللوحة.
- ثم يقوم بإدخال الرمز التأكيدي الذي يظهر أسفل الشاشة.
- وأخير سيقوم بالضغط على كلمة استعلام المخالفات المرورية.
- وسيتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية أمامك على الشاشة.
الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة
أما الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم المخالفة باتباع الخطوة الأولى يقوم المتعلم بالدخول لمنصة أبشر الإلكترونية من الرابط السابق.
- الخطوة الثانية اختيار خدمات الأفراد واختار قسم الخدمات المرورية عبر أبشر.
- اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور برقم المخالفة.
- يقوم المتعلم بإدخال البيانات المطلوبة وأخيرا الضغط على الاستعلام برقم المخالفة.
- لحظات وسوف تظهر كافة المخالفات على الشاشة.
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