الاعتراض علي مخالفه مروريه الكترونيا عبر ابشر ومعرفه الشروط وكيفيه الوصول للخدمه

الاعتراض علي مخالفه مروريه من اهم الخدمات التي تقدمها منصة ابشر الإلكترونية كما أعلنت المنصة عن الخدمة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة حديثا وعبر صفحتها الرسمية عن تفويض مراجعه قطاع من خلال وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات. كما تم الإعلان أيضا عن تجديد الإقامة للمقيم الكترونيا وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل وشرح وتوضيح الشروط اللازمة للخدمه ومعرفه كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات.

الاعتراض علي مخالفه مروريه

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن الأفراد من الاعتراض علي المخالفات المرورية الصادرة من الإدارة العامه للمرور بالسعودية. أو أي جهه اخرى مخوله بتطبيق النظام المروري ولائحته التنفيذية. كما تم الإعلان عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين والمقيمين المفعلين والمسجلين بالمنصة ولديهم حسابات شخصيه بها. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل داخل المملكة. وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع الرسمية والتطبيقات المعتمدة.

شروط الاعتراض علي المخالفات

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن الشروط اللازمة للحصول علي الخدمة بالتفصيل. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

عند تقديم الاعتراض يجب أن لا تتجاوز مده التقاط المخالفة 30 يوم من تاريخ تسجيلها.

لا يمكن للمستفيد الاعتراض علي مخالفه تم تقديم اعتراض عليها مسبقا من خلال المنصة وتم إصدار قرار فيها من اللجنة المختصة.

عند وجود اعتراض ألي مفتوح لنفس المستفيد لا يتمكن من تقديم اعتراض إلي جديد.

يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراض ولكن إذا كان عدد الاعتراضات الألية المرفوضة خمس اعتراضات لكل سنه سنه هجريه.

تعرض المعلومات الخاصة بالمخالفة مع الصور علي هيئه تقرير ويسمح بمشاهده المخالفة مرتين خلال 30 يوم من تاريخ التسجيل.

خطوات الاعتراض علي المخالفات

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: