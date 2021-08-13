طريقة تسجيل دخول تطبيق توكلنا وكيفية شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي

طريقة تسجيل دخول تطبيق توكلنا سنقوم اليوم بالعمل على توضيح طريقة تسجيل الدخول عبر تطبيق توكلنا الذي يعد من أكثر الوسائل الهامة التي تساعد جميع المقيمين والمواطنين الذين يعيشون داخل المملكة العربية السعودية بالتنقل بشكل أمن لقضاء جميع الخدمات التي يريدوها، وهذا من أجل الحفاظ عليهم في أوقات الحظر، ويمكنك أن تقوم بتسجيل على هذا التطبيق بأكثر من طريقة متنوعة، فتابعونا لتتعرفوا على هذه الطرق.

طريقة تسجيل دخول تطبيق توكلنا من موقع أبشر

تطبيق توكلنا من التطبيقات الحديثة التي تتمتع بتقنيات عالية وآلية، لذلك يلزم لتحميله وتثبيته على الهاتف العديد من المواصفات والإمكانيات الحديثة، لأنه يحتاج إلى هاتف يكون إصدار أندرويد الخاصة به الإصدار السادس وكذلك نظام تشغيل IOS لذلك كي تستطيع تحميل وتثبيت التطبيق يجب أن يتمتع هاتفك بالعديد من التقنيات الحديثة، وتستطيع أن تقوم بتحميله من هنا:

تقوم في أول الأمر بتحميل تطبيق توكلنا على هاتفك الحديث عبر الضغط على رابط توكلنا الرسمي.

تظهر شاشة افتتاحية لك يمكنك أن تقوم بربطة على أي وسيلة متوفرة لديك.

تقوم بعد ذلك بوضع رقم الهوية الشخصية، وإذا كنت وافد تضع رقم الإقامة وتاريخ الميلاد، ويجب أن تقوم بالتأشير على مجمل الشروط.

يجب أن تقوم بتسجيل كود التحقيق، الذي يظهر أمامك على الشاشة.

بعد ذلك تظهر خريطة تقوم بتحديد المكان المباشر لإقامتك، واعمل على تحديث البيانات الخاصة بك، ويجب عليك أن تجيب على كافة الأسئلة التي يعمل التطبيق على طرحها لك.

طريقة التسجيل إذا لم يكن لديك حساب في ابشر

إذا لم يكن لديك حساب في موقع أبشر فيجب أن تستعين بأحد الأشخاص الذين لديهم، وتعمل على تسجيل الدخول عليه، ويمكنك أن تسجل على موقع ابشر بطريقة سهلة فلا تستعن بأي شخص أفضل.

تسجيل الدخول بواسطة منصة مدرستي