مبايعه السيارات عبر ابشر ومعرفه الشروط والمتطلبات وكيفيه الوصول للخدمه

مبايعه السيارات عبر ابشر من اهم الخدمات التي تقدمها ابشر والتي يستخدمه جميع السعوديين كما أعلنت المنصة عن الخدمة عبر صفحتها الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان حديثا أيضا وعبر الصفحة الرسمية عن تفويض مراجعه قطاع من خلال وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات. وتم الإعلان أيضا عن تجديد الإقامة للمقيم الكترونيا وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل مع توضيح الشروط والمتطلبات اللازمة وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات.

مبايعه السيارات عبر ابشر

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن الأفراد من بيع سياراتهم بكل سهوله ونقل ملكيتها الكترونيا بعد الاتفاق مع المشتري وإتمام الفحص الكلي للمركبه. كما أعلنت المنصة عن الرسوم الخاصة بالخدمة وهي 230 ريال شامله جميع مصاريف الخدمة. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطن والمقيم المسجلين والمفعلين للمنصة ولديهم حسابات شخصيه عليها. ونظرا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع الرسمية والتطبيقات المعتمدة.

شروط ومتطلبات مبايعه المركبات

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن المتطلبات والشروط اللازمة لإتمام ملكيه السيارة. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يجب أن يكون البائع والمشتري لديهم حسابات علي المنصة.

التأكد من وجود حساب بنكي خاص لكلا من البائع والمشتري.

تسديد جميع الرسوم المتعلقة بالخدمة.

المعاينة الكلية للمركبه والاتفاق علي السعر بين البائع والمشتري.

التأكد من عدم وجود مخالفات مروريه علي المشتري.

الالتقاء بين البائع والمشتري بعد إتمام سداد قيمه المركبة المتفق عليها واختيار تسليم المركبة.

بعد اختيار تسليم المركبة سيتم مباشره نقل الملكية للمشتري الجديد وتحويل قيمه المركبة للبائع.

خطوات مبايعه المركبات

كما أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بسهوله. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر الخطوات الأتية: