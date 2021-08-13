تمويل شخصي بالمملكة السعودية بدون تحويل راتب وبدون كفيل

تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث يقدم التمويل لجميع المواطنين بالمملكة السعودية و بتوافق أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن لجميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي، الاطلاع علي المقال الاتي لكي تتعرف علي الشروط والأحكام اللازمة توافرها.

شروط الحصول علي تمويل سلفة النقدي

للتعرف علي احكام التمويل المقدم من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية، يمكنك التعرف عليها كالتالي:

التمويل متوفر لجميع المواطنين السعوديين فقط ولا يتوفر للوافدين. عمر المتقدم يجب أن لا يزيد عن ستون عام ولا ينقص عن ثمانية عشر عام. يشترط عند التقديم التمويل الشخصي، أن يكون العميل علي رأس عمل ولا بد أن لا تقل مدة خدمة العمل عن ثلاثة أشهر في الخدمة في حالة إن كان المواطن المتقدم موظفي في القطاع الحكومي. يشترط أن لا تقل مدة خدمة العمل عن ستة اشهر في حالة إن كان العميل موظفي بالقطاع الخاص. يجب أن لا يقل الحد الأدنى الراتب الشهري الخاص بالعميل عن أربعة آلاف ريال سعودي.

مزايا تمويل سلفة الإلكترونية

منصة سلفة او منصة سعودي مصرحة من قبل من البنك المركزي السعودي، فقد تمنح للعملاء بالمملكة السعودي التمويل الشخصي السريع باستخدام التقنية المالية، وسوف نوضح اهم المزايا التي تقدمها منصة سلفة السعودية.

التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فترة سداد التمويل مريحه للعملاء الحاصلين علي التمويل الشخصي من منصة سلفة.

القرض بهامش ربح تنافسي.

تعرف منصة سلفة بإنهاء سرعة الإجراءات، حيث يمكن للعميل الحصول علي التمويل الشخصي فوري عند التقديم بعد تقديم المستندات المطلوبة، وبعدما يتم التأكد من توافر جميع الشروط اللازمة.

طريقة التقديم علي تمويل منصة سلفة

لكي يتم طلب التمويل من خلال الانترنت، عليك بالدخول علي الرابط الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية، ثم قم بتحديد قيمة التمويل الشخصي الراغب به، فقد تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل يبدأ من 1000 ريال سعودي ويصل الي 5000 ريال سعودي، بعدما تقوم بتحديد قيمة التمويل، حدد الفترة المناسبة لك لكي تقوم بتسديد قيمة التمويل ثم قم بتسجيل جميع البيانات الشخصية وبيانات العمل.