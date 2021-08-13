إصدار جواز تطبيق توكلنا الصحي .. الفئة التي لا تحصل على الجواز الصحي

خدمة إصدار جواز تطبيق توكلنا الصحي الذي أطلقتها وزارة الصحة السعودية بتعاون مع سدايا من أجل استعراض تاريخ حصول المقيم على تطعيم واستبيان حالتهم الصحية بشكل كامل، ويكون هذا الجواز مقدم للمقيمين والمسافرين إذا ما كان حصلوا على الجرعة الأولى والثانية، حسب الضوابط والشروط التي تفرض على المسافرين بتلقى جرعتين من أجل السماح له بالسفر إلى خارج المملكة أو الدخول إليها، وبمجرد حصول الشخص على الجرعات يتم تحديث حالته الصحية إلى محصن جرعتين.

كيفية إصدار جواز تطبيق توكلنا الصحي

يجب استخراج الجواز الصحي عبر توكلنا لأجل القدرة على دخول الأماكن العامة والسفر، ولكن هناك بعض الفئات التي تستثنى من الحصول على الجواز الصحي بسبب حالتهم الصحية التي لا تسمح لهم بتلقي جرعات، ويتم استخراج الجواز عن طريق الخطوات التالية:

فتح برنامج توكلنا وتسجيل الدخول فيه عبر اسم المستخدم وكلمة المرور

وتسجيل الدخول فيه عبر اسم المستخدم وكلمة المرور ستظهر البيانات الشخصية قم بتأكيدها عبر الضغط على تأكيد

اختر المزيد وانقر على الخدمات الإلكترونية

اضغط على خدمة الجواز الصحي

ضع المعلومات الشخصية

قم بوضع رقم الهاتف الشخصي والبريد الإلكتروني

قم بحفظ المعلومات وستجد كلمة محصن أمامك في حالة تم أخذ اللقاح الجرعتين.

ما هي الفئات المستثناة من أخذ اللقاح

بالتزامن مع تطبيق قرارات وزارة الصحة بعدم السماح بدخول الأماكن العامة إلا بعد الحصول على التطعيم الكامل واستعرض الجواز الصحي، هناك فئات من السعوديين والمقيمين لا يمكنهم الحصول على ذلك الجواز وهذا بسبب اعتماد استثاءه بواسطة لجان استثنائية طبية تابعة لوزارة الصحة بأنه لا يمكنه الحصول على اللقاح بسبب وضعه الصحي، وبالتالي يمكن الحصول على الخدمات الحكومية والخاصة بالدولة بدون حالة محصن.

طريقة التسجيل الجديد في توكلنا