طريقة تجديد بطاقة الأحوال 1443 والشروط وحجز موعد في الأحوال، سنتعرف على خطواته التفصيلية من خلال هذه المقالة ؛ بطاقة الأحوال المدنية هي الوثيقة التي تمنح حاملها جميع حقوقه المدنية ، والعديد من المزايا والاستخدامات المتنوعة ، سواء في المعاملات المصرفية التجارية ، أو التوظيف ، أو التسجيل في الجامعات ، أو المحاكم ، أو الاختبارات الاستخباراتية ، فلا يمكن التقدم خطوة واحدة دونها. هذه البطاقة ، والتي يجب أن تكون دائمًا صالحة ، وفي حال انتهاء صلاحيتها ، يجب تجديدها سريعًا قبل انتهاء صلاحيتها.

تجديد بطاقة الأحوال المدنية

تجديد بطاقة الأحوال المدنية السعودية خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية السعودية ، تمكن المواطنين والمواطنات السعوديين من تجديد بطاقة الهوية الوطنية. يتم ذلك عبر موقع وزارة الداخلية عبر منصة أبشر الخاصة بها ، وذلك بتقديم طلب لتجديد بطاقة الحالة ، ثم حجز موعد في مكتب الأحوال المدنية لاستلام البطاقة المجددة ، أو يمكنك التجديد بالذهاب. لأجهزة الخدمة الذاتية ، والخدمة مطلوبة. يخضع تجديد بطاقة الحالة إلى توفر:

إحضار أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية.

احجز موعدًا عبر الإنترنت مع إدارة الأحوال المدنية.

طريقة تجديد بطاقة الأحوال 1443

تجديد بطاقة الأحوال المدنية باتباع مجموعة من التعليمات عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية ، على النحو التالي:

الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر. انتقل إلى (خدمات الأحوال المدنية). املأ جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح. التأكد من صحة ودقة البيانات المدخلة. ثم اذهب إلى خدمة المواعيد. اختر الخدمة (حجز موعد جديد). الضغط على خيار (تجديد بطاقة الأحوال المدنية). تحديد الجهة أو فرع الأحوال المدنية في أقرب منطقة لتجديد البطاقة. في النهاية يتم تحديد تاريخ تجديد البطاقة. ثم اضغط على أيقونة (OK). من خلال هذه الخطوات ، يتم تقديم طلب تجديد بطاقة الأحوال المدنية.

شروط تجديد بطاقة الأحوال المدنية

هناك شروط كثيرة لتجديد الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية ، وهي كالتالي: