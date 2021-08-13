نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل ميسر 50 ألف ريال من إمكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية ، العديد من الحلول التمويلية المتطورة والتي تلبي احتياجات كافة شرائح المتجمع السعودي بكل قطاعاته من خلال شبكة من التطبيقات الرقمية وصفحات خدمة علي منصة موقع إلكتروني خاص بها وعبر شبكة فروع منتشرة بالمملكة ، وتطرح إمكان العديد من الحلول التمويلية بغطاء شرعي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحت رقابة البنك المركزي السعودي ، وتوفر الشركة العديد من المميزات علي حلولها التمويلية من خلال التعرف علي تمويل ميسر 50 ألف ريال من إمكان ، حيث يمكن الحصول عليه بالتعامل من خلال تطبيق رقمي وشبكة فروع يغطيها مجموعة كفاءات وكوادر وظيفية علي أعلي مستوي تدريبي ، وتتيح الشركة مكاشفة بنسب الأرباح وفترات السداد وقيمة الأقساط ، ويمكن للباحثين عن تمويلات الحصول علي تمويل من الشركة الوطنية للتمويل.

مميزات التمويل ميسر 50 ألف ريال من إمكان

توفر شركة إمكان العديد من المزايا علي العروض التمويلية المقدمة لعملائها من خلال موقعها وتطبيقها الإلكتروني وسلسلة الفروع :

شروط سهلة وميسرة. إيداع فوري لمبالغ القروض. أقساط ميسرة ومتناسبة مع احتياجات العملاء. منتجات تمويلية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية. تعاملات مالية خاضعة لمراقبة البنك المركزي السعودي. فترات سداد مرنه علي أقساط التمويل. مكاشفة بين الشركة والعملاء بقيم الأقساط والتمويل عبر حاسبة تفاعليه علي الموقع الإلكتروني والتطبيق الرقمي. عدم الحاجة لوجود كفيل ضامن. لا حاجة لتكون شركتك معتمدة لدي البنوك.

وتتفوق إمكان مصرف بهذه المميزات علي طلب تمويل ميسّر من مصرف الراجحي

كيفية طلب التمويل

يمكن للعملاء اطلب تمويل ميسّر من مصرف إمكان أو طلب تمويل إضافي 50 ألف ريال بأقل فوائد عبر اتباع الخطوات التالية :

أولاً الدخول علي الموقع الرئيسي لشركة التمويل إمكان.

ثانياً الاطلاع علي الحاسبة وتحديد القيمة المستهدفة.

ثالثاً النزول لأسفل الصفحة وتحديد الاختيارات التالية لمعرفة الفرع الذي سيخدمك :

عليك القيام باختيار المدينة.

ثم القيام باختيار الفرع لشركة إمكان للتمويل.

سيظهر لك عنوان الفرع لتتوجه إليه ويظهر أيضا بالجوار إلي خريطة توضح الاتجاهات إلي الفرع علي الأرض.

رابعاً التوجه للفرع وملأ استمارة طلب التمويل.

كما يمكن تقديم الطالب من خلال تطبيق الهاتف الجوال ثم التوجه للفرع لإنهاء الإجراءات وتسلم التمويل.

مثال من حاسبة تمويل إمكان

يستطيع العملاء حساب قيمة القرض والمدة وقيمة القسط باستخدام الحاسبة علي الصفحة الرئيسية للموقع كمثال قسط قرض 50 ألف ريال سعودي هو مبلغ التمويل المتاح فيكون القسط 5 آلاف :

قيمة مبلغ التمويل قيمة القسط الشهري تكلفة التمويل مدة التمويل 50,000 5,000 44.04 % 12 شهر

وأقصي قيمة تمويل يصل إلي 50 ألف ريال بدون كفيل من عرض تمويل إمكان الميسر تمويل شخصي وهو تمويل بدون كفيل

اشتراطات التمويل الميسر من إمكان

تضع إمكان بعض الشروط لجميع الراغبين الحصول على تمويل ميسر لجميع العاملين بالقطاعين الخاص والعام ، و شروط تمويل الأفراد نستعرضها لكم كالآتي :

تتراوح قيمة التمويل من ألفين إلي 50 ألف ريال سعودي.

قيمة 5 رواتب لمن يحول راتبه علي إمكان.

ما يعادل ثلاث رواتب لم يقوم بتحويل راتبه علي البنوك الأخري.

قد تختلف كلفة التمويل حسب مبلغ التمويل و مدته و السجل الائتماني لكل مستهلك .

تتباين مدة التمويل بين ثلاث شهور وأربعة وعشرون شهراً.

سداد القسط الشهري عن طريق إيداعات

يمكن لعملاء إمكان تسديد أقساط التمويل الشهرية عن طريقة خدمات إيداعات كالآتي :