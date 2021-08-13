نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيفون 12 برو ماكس الآن بسعر خيالي في السعودية من مكتبة جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة آيفون 12 برو ماكس متاح للشراء الآن بسعر خيالي في المملكة العربية السعودية، ويأتي هذا السعر الخيالي ضمن عروض قوية أطلقها موقع مكتبة جرير لتسوق السلع الإلكترونية، ويعد جهاز آيفون 12 برو ماكس أفضل هاتف حاليا في العالم، وقد حقق هذا النجاح بفضل تفوقه على جميع منافسيه في أكثر من مجال من بين هذه المجالات، الشحن السريع، جودة الكاميرا، جودة البطارية، وأيضا تفوق الجهاز في مجال السوفت وير حيث يعد أسرع جهاز بالعالم.

آيفون 12 برو Max جرير

5399 ريال سعودي.

ويعد هذا السعر من أكثر الأسعار الجيدة لشراء هاتف آيفون 12 برو ماكس في السعودية، وهناك أيضا إمكانية التقسيط حتى 36 شهر.

وتجدر الإشارة إلى أن السعر المشار إليه هو السعر النهائي شامل إضافة ضريبة القيمة المضافة.

عروض مكتبة جرير

بخلاف عروض مكتبة جرير على آيفون 12 ماكس، هناك عروض أخرى جيدة على تليفزيونات علامة haier بقيمة خصم تتجاوز الـ 51% على بعض الموديلات.

وينتهي هذا العرض على التلفزيونات الذكية المشار عليها، يوم 8 أغسطس من الشهر الجاري.

كماليات آيفون 12 pro ماكس من جرير بأرخص الأسعار

هناك العديد من الأشياء المهمة التي يمكن اعتبرها ضرورية لتكملة تجربة استعمال هاتف آيفون الفريدة، وفيما يلي هذه الأشياء:

آيربودز آبل الإصدار الثاني بسعر 649 ريال.

سماعة آيربودز برو بسعر 949 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك آبل واتش 6 التي تحتوي على العديد من المميزات بسعر 1849.

رقم مكتبة جرير واتس

مكتبة جرير الكويت

يمكن التواصل مع مكتبة جرير الكويت عن طريق الاتصال على الرقم التالي من داخل الكويت للاستفسار عن سعر جهاز معين:

مزايا آيفون 12 برو ماكس في السعودية

يتمتع الهاتف الأمريكي المشار إليه بتكنولوجيا قوية خاصة في الكاميرا وذلك نظرًا لاحتوائه على أربع كاميرات بقدرات متفاوتة تخدم جميعها إنتاج صورة رائعة، وتبلغ دقة كاميرا هاتف آبل الأغلى حاليا، 12+12+12 ميجا بكسل.

ملحوظة: السعر المرفق أعلاه خاص بالنسخة الـ 256 جيجا بايت، وهناك نُسخ أخرى أقل في المساحة وأقل أيضا في السعر لكن النسخة الـ 256 هي النسخة الأكثر مبيعًا في الخليج بشكل عام وخاصة في السعودية نظرًا لتطلب الآيفون مساحة داخلية كبيرة وذلك لأكثر من سبب:

دقة الكاميرات العالية تنتج صورة فائقة الجودة وبالتالي ذات مساحة كبيرة.

عدم إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي لجميع أجهزة أبل بشكل عام.

الفيديو الـ4k الذي يمكن تصويره بالهاتف يكون كبير الحجم للغاية لذلك تعد المساحة الداخلية الكبيرة في الجهاز الأمريكي أمرًا ضروريًا.

سعر آيفون 12 برو من مكتبة جرير في السعودية

سعر نسخة الهاتف التي تبلغ مساحتها الداخلية للتخزين 512 جيجا من الهاتف المشار إليه 5999 ريال سعودي.

أما سعر هاتف iPhone 12 برو الذي تبلغ مساحته 256 هو 4899 ريال.

وهناك أيضا في الوقت نفسه بمساحة 128 جيجا ويأتي بسعر 4499 ريال.

ويأتي أيفون 12 pro بأربع ألوان هما: