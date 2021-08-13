رابط وشروط المساعدة المقطوعة 1443 برقم السجل المدني

المساعدة المقطوعة من أهم برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تعمل على مساعدة المواطنين بالمملكة العربية السعودية من محدودي الدخل وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وأصحاب العجز الكلى أو العجز الجزئي والمطلقات والأرامل لرفع مستواهم المعيشي والاقتصادي، وتساعد المملكة بكل ما لديها من إمكانيات المواطن السعودي لكي يستطيع تلبية احتياجاته الضرورية، ويقوم الضمان الاجتماعي بعمل دراسات حالة على كل المتقدمين لتحديد الحالات الأكثر احتياجاً للمساعدات ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي، ورابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

شروط المساعدة المقطوعة السعودية

هناك بعض الشروط الضرورية والتي يجب أن تتوفر للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

لا يزيد سن المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عن خمسة وثلاثون عاماً عند التقديم على المساعدات. أن لا يكون لدى الشخص المتقدم للحصول على إعانات الضمان الاجتماعي أي أراضي زراعية أو محلات تجارية او أملاك عقارية. لا يزيد دخل الشخص الأعزب عن 3000 ريال سعودي، ولا يزيد دخل المواطن السعودي المتزوج عن 8,640 ريال سعودي. تمنح المساعدة المقطوعة حسب أولوية التقديم، حيث يتم وضع المتقدمين اللذين تنطبق عليهم الشروط على قائمة الانتظار لحين الصرف. تمنح مرة واحدة كل عام لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، اللذين لا يحصلون على أي دخل آخر غير معاش الضمان. تصرف المساعدة المقطوعة مرة كل عامين، إذا كان الشخص المتقدم للحصول على هذه الإعانات لديه دخل آخر.

الأوراق المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

حددت وزاره الموارد البشرية الأوراق التي يجب أن تتوفر للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-

إحضار صوره من بطاقة الهوية الوطنية.

صوره من سجل الأسرة إذا كان المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي متزوج ويعول أسرة.

متزوج ويعول أسرة. إحضار إثبات محل الإقامة من خلال عقد إيجار أو عقد ملكية أو إيصال كهرباء أو إيصال فاتورة مياه.

إحضار ما يثبت قيمة الداخل الشهري من جهة العمل.

رابط المساعدة المقطوعة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتخصيص رابط للاستعلام والتسجيل في المساعدات المقطوعة وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع مناطق المملكة، لأن عدد كبير من المتقدمين للحصول علي الإعانة من كبار السن، ولا يستطيعون الذهاب إلي مكاتب الضمان الاجتماعي السعودي، و يستطيع أي مواطن سعودي الاستعلام عن هذه الإعانات من خلال رابط المساعدة المقطوعة، بدلاً من الذهاب إلي المكاتب الخاصة بتقديم هذه الإعانات.