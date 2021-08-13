خطوات تسجيل الطلاب اليمنيين زيارة 1443 بالمدارس. حيث أن كثير من المدارس ترفض قواعدها الطلاب اليمنيين والبعض الأخر يسمح لهم بالتسجيل وفقًا نظام زيارة الذي تقدمه المدارس لهم .

خطوات تسجيل الطلاب اليمنيين زيارة 1443

أتاحت وزارة التعليم بالمملكة خدمة إلكترونية جديدة متعلقة بالطلاب اليمنيين. وهي عبارة عن استمارة موحدة للقبول لهم بهوية زائر. والقادمين بتأشيرة زائر بالمدارس الأهلية أو الأجنبية. حتى يستطيعوا التسجيل بالعام الدراسي الجديد. حيث تهتم المملكة بكل الطلاب وبحقهم في التعليم وخاصة بسبب الظروف التي تمر بها اليمن. فيمكن لهم التسجيل في استمارة القبول الموحدة للطلاب اليمنيين .

كيفية تسجيل الطلاب اليمنيين زيارة 1443

يمكن للطلاب والطالبات اليمنيين المقيمين بالمملكة التسجيل من خلال استمارة القبول الموحد المتاحة لهم من قبل الوزارة عبر اتباع الخطوات الآتية:

الولوج لبوابة الاستمارة الموحدة لمدارس جدة

ثم إدخال رقم التأشيرة أو رقم الإقامة.

وإدخال الرمز المرئي ثم النقر على دخول.

ثم البدء بملء الاستمارة كما هو موضح ومطلوب.

وبعد الانتهاء من ملء الاستمارة اكتب رمز التحقق ثم النقر على إرسال للمعلومات لنظام نور.

يتم إحضار الأوراق التي تُثبت صحة البيانات المُدخلة.

شروط القبول وتسجيل الطلاب اليمنيين في المدارس

هنالك عدد من الضوابط المتعلقة بقبول وتسجيل الطلاب اليمنيين بالمدارس السعودية لابد من الالتزام بها:

لابد من يجب تعبئة وإتاحة النموذج الخاص بالطالب الذي لا يمتلك الشهادات الدراسية. ولا يمكن ختمها من المدرسة واعتمادها من الجهة التعليمية في اليمن.

لو كان الطالب يدرس بالصفوف المتقدمة بالمرحلة الثانوية فلا بد إحضار شهادة التعليم الأساسي.

يتم قبول الطلاب القادمين من اليمن المستجدين بالتعليم أي يدرسون بالصفوف المتقدمة بالمرحلة الابتدائية.

لابد أن يكون العمر مطابقًا لعمر التعليم وفقًا للتعميم السابق الذي وضعته وزارة التعليم. ويُعتمد على الأوراق والوثائق التي قدمها أولياء الأمور وما تحمله الأوراق من معلومات عن الطالب.

لابد من معاملة الطلاب اليمنيين معاملة السعوديين في كل الأعمار والمراحل التعليمية المختلفة.

يتم قبول الطلاب وفقًا للمقاعد المتوفرة بالمدرسة. وإن لم تكن هنالك مقاعد متوفرة بالمدرسة فيتم معاملة الطلبة اليمنيين كمعاملة السعودية بمختلف الأعمار وتحويلهم للمدارس الخاصة.

لابد من مطابقة عمر الطالب بالمرحلة الدراسية التي سوف يتم إلحاقه بها وخاصة الطلاب الدارسين للمرحلة الابتدائية.

الأوراق المطلوبة لتسجيل الطلاب اليمنيين