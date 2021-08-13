التعليم مواصفات الحقيبة المدرسية 1443 للعام الدراسي الجديد بالسعودية

التعليم مواصفات الحقيبة المدرسية 1443 ، بالمواصفات الصحية، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وفق ما أعلنته وزارة التعليم، بالمملكة العربية السعودية، بالمواصفات القياسية، وفق ما نصت عليه وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي، بحيث لا تسبب تشوهات في العمود الفقري، أو لآلام في الرقبة أو الكتفين أو الذراعين للطلاب، وقد شددت وزارة التعليم في حملات التوعية، التي شنتها خلال تلك الفترة، على مراعاة شروط اختيار الحقيبة المدرسية الصحية، أثناء الشراء، وتجنب الحقائب الرخيصة الغير مطابقة لتلك المواصفات، إضافة إلى ذلك قامت وزارة الصحة السعودية، بتدشين فيديوهات توعوية للتعريف بالمواصفات القياسية الصحية للحقيبة، لكافة طلاب وطالبات المدارس بالسعودية، وبصفة خاصة لطلاب المرحلة الابتدائية.

التعليم مواصفات الحقيبة المدرسية 1443

إضافة لما سبق ذكره، فإن وزارة التعليم السعودية، وفق خطة عودة التعليم حضوريًا، سوف يبدأ الفص الدراسي الأول، من العام الدراسي الجديد 1443هـ، يوم الأحد 29 من شهر أغسطس 2021م، الموافق 21 من شهر محرم 1443هـ، وقد أعلن وزير التعليم في وقت سابق، عن تطوير في النظام التعليمي بالمملكة، بحيث يضاهي النظام التعليمي العالمي، وفق رؤية المملكة 2030م، إضافة إلى تفعيل مناهج الموسيقى بالمدارس، وغيرها من التحديثات التي تبنتها الوزارة، وفي نفس السياق أولت وزارة التعليم اهتمام بأدق التفاصيل، ومنها مواصفات الحقيبة المدرسية، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

كيفية اختيار الحقيبة المدرسية الصحية 2021م

وعن شروط اختيار الحقيبة المدرسية، بشكل صحي نذكر أهم النقاط التالية:

أولًا اختيار الحقيبة المدرسية ، لايزيد وزنها عن 15% بحد أقصى من وزن الطالب.

، لايزيد وزنها عن 15% بحد أقصى من وزن الطالب. كذلك لابد من أن يكون نسيج الحقيبة المدرسية، خفيف الوزن أي مصنوعة من القماش أو مواد قطنية.

كما يجب أن تحتوي الحقيبة، على حمالات للظهر عريضة قطنية مدعمة، وبها حمالة ثالثة تلف حول الخصر.

أيضًا لابد أن تحتوي على عدة جيوب، لتوزيع الأحمال داخل الحقيبة.

كذلك لابد أن تكون الحقيبة المدرسية، مدعمة بمقبض جرار يمكن إطالته بما يناسب طول الطالب.

في النهاية يجب عند شراء الحقيبة المدرسية، مراعاة الابتعاد عن الحقائب التي تحتوي على رسومات مسيئة أو غير لائقة.

شروط العودة للعام الدراسي الجديد 1443هـ

في النهاية وفق شروط العودة الآمنة للمقاعد الدراسية، للعام الجديد 1443هـ، التي وضعتها وزارة التعليم السعودية، نذكرها بالترتيب التالي: