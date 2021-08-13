HD.. تردد قنوات ssc الرياضية السعودية عربسات ونايل سات 2021

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية، ظهرت هذه القنوات حديثا الناقل الحصري الوحيد لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبقية البطولات المحلية في المملكة العربية السعودية، ومع ظهورها بدأ عشرات الآلاف من المواطنين وعشاق كرة القدم من مختلف مناطق العالم العربي بالبحث عن ترددها الجديد، وذلك ليتمكنوا من متابعة الدوري السعودي والبطولات الأخرى في المملكة، ونظرا لكم البحث الهائل عن ترددها ومعرفة المزيد من الأخبار حولها نود متابعينا الأعزاء أن نقدم ترددها لكم مرفوقا ببعض المعلومات المهمة حولها، لأن الجميع يبحث عن ماهية هذه القنوات وهل مشفرة أم مجانية؟ ويعد الدوري السعودي أحد أقوى الدوريات العربية والآسيوية، حيث تتواجد فيه فرق سطرت تاريخها بأحرف من ذهب قاريا ومحليا، كما يوجد به العديد من اللاعبين المحترفين أتوا من أقوى الدوريات الأوروبية والاتينية، لذلك فهو يمتلك جمهورا عريضا في جميع البلدان العربية ويصنف ضمن أفضل الدوريات العالمية، لذلك فتردد هذه القنوات الرياضية الجديدة يهم الملايين من عشاقه.

تردد قنوات ssc

في الحادي والعشرين من شهر يوليو الماضي أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن الدوري سيتم نقله على قنوات جديدة، وأثار هذا الأمر قلق الملايين الذين تابعوا الدوري منذ سنوات عديدة على قنوات ليست مشفرة، وذلك نظرا لأن هذه القنوات أشيع أنها ستقوم بتشفير الدوري السعودي للمحترفين، حيث أنه لم يعد متاحا للجميع مشاعدته دون اشتراك في الباقة الرياضية، وقد قامت الباثة الجديدة بنقل أول مباريات الدوري هذا الموسم يوم أمس وقد كان الجميع راض عنها وعن طاقمها الإعلامي المتميز والمعلقين كذلك، هذه القنوات جائت بعد عقد شراكة بين ام بي سي الشهيرة التي يملكها أحد أبرز رجال الأعمال في الشرق الأوسط الملياردير وليد الإبراهيم، والرياضية السعودية التي كانت تبث الدوري منذ سنوات على قنواتها مجانا وبجودات مختلفة، جدير بالذكر أن ام بي سي ليست جديدة على هذا المجال، فقد قامت بنقل البطولات المحلية في المملكة العربية السعودية قبل عدة سنوات على قنواتها ام بي سي برو المشفرة، وهذا ما حصل بعد أن أصبحت مالكة حقوق البث من جديد، وهذا أعزائنا الكرام تردد قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة.

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية

القمر نايل سات

التردد: 12523

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

التصحيح 3/4

القمر عربسات

التردد: 11747

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: عمودي

التصحيح: 3/4

ما الذي يميز القنوات؟

لم يمض على ظهورها الكثير فهي ما زالت باقة ناشئة، لكن يؤكد ما فعلته أنها قادمة بقوة لمنافسة أبرز الباقات الرياضية العربية والعالمية، أنشئت قبل عدة أسابيع فقط وكان أول حدث رياضي تقوم بنقله هو مباراة الاتحاد والفيحاء يوم الأربعاء الماضي، لكن هذا الأمر جعل العديد من الأشخاص يكتشفون بعض المميزات لهذه الباقة الرياضية الجديدة والتي قد تكون في ما بعد أروع قناة رياضية عربية على الإطلاق، حيث أنها تنافس كبرى القنوات العالمية، وذلك من أجل الحصول على بطولات عربية وأوروبية وعالمية، فلديها الإمكانيات المادية الكبيرة لفعل ذلك والوصول إلى العالمية، وهذه بعض مميزاتها:

أنها تقوم بنقل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بجودة عالية وجودة sd.

أنها حصلت على حقوق بث دوري أبطال آسيا لهذا الموسم ويمكن مشاهدتها بمبلغ رمزي.

تبث على أقمار مختلفة ليتمكن الأشخاص من كل بقاع الوطن العربي من استقبالها.

يتواجد بها محللون رياضيون بارزون عملوا في قنوات سابقة مثل الرياضية السعودية وام بي سي برو.

ما هي البطولات التي تبثها قناة ssc؟

القنوات الجديدة التي ستنقل الدوري السعودي يود الجميع الاطلاع على ما ذا ستقدم من البطولات الأخرى إلى جانب الدوري السعودي، حيث يتوقع العديد من الإعلاميين أن تضبح هذه الباقة في المستقبل إحدى أفضل الباقات العربية الرياضية، وتنافس على الحصول على حقوق بث دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وهذا الأمر يحلم به جميع عشاق كرة القدم خصوصا إذا كانت تكلفة الإشتراك رمزية، وهذه جملة البطولات المنقولة على الباقة لهذا العام وهي: