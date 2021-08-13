نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إعانة البحث عن عمل وكيفية الحصول عليها وألية الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة شرح شروط إعانة البحث عن عمل والتي قام صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بالإعلان عنها، مع الإعلان عن ألية صرف الإعانة للباحثين والباحثات عن العمل، وعلى حسب النظام المعلن مؤخراً سيكون صرف الإعانة للمستحقين لمدة 15 شهر من تاريخ الصرف عقب تحقق الاستحقاق وانطباق المعايير التي وضعها هدف، وقد تم الكشف عن طريقة التسجيل في إعانة البحث عن العمل وكيفية متابع الطلب .

إعانة البحث عن العمل

أوضخ صندوق تنمية الموارد البشرية التفاصيل والمتطلبات من أجل التسجيل في برنامج صرف مبلغ الإعانة الشهرية للباحثين او الباحثات عن عمل، خلال الفترة الزمنية الخاصة بالصرف، وفق أهداف المشروع، والتي تشمل:

تنظيم عملية صرف الإعانة وتحديد الأشخاص المستحقين

العمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول على العمل.

تحفيز الباحثين عن العمل لدخول سوق العمل.

تحديد الحقوق والواجبات للأشخاص والصندوق من أطراف العلاقة لتحديد المسئوليات والواجبات.

ألية الصرف ستكون كل 15 شهر، على حسب الدفعات التالية:

في أول 4 شهور قيمة الإعانة للمستحق 2000 آلاف ريال.

ثاني 4 شهور قيمة الإعانة 1500 ريال.

ثالث 4 شهور الإعانة قيمتها 1000 ريال.

أخر ثلاثة شهور تكون الإعانة بقيمة 750 ريال.

شروط إعانة البحث عن عمل

وضع هدف عدد من الضوابط في ألية صرف والحصول على إعانة البحث عن عمل كي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي قادر على العمل وجاد في البحث عن وظيفة. أن يكون مقين في المملكة بشكل دائم ولمدة لا تقل عن 10 شهور عند تقديم الطلب أو قبل صرف الإعانة الشهرية. ان يكون المتقدم من الفئة العمرية ما بين 20 عام وحتى 40 عام ولا يصرف له معاش تقاعدي. ألا يكون موظف في القطاع العام أو الخاص ولا يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي. لا يكون له نشاط تجاري ولا يصرف له مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل. ألا يزيد الدخل الشهري او الثروة عن الحد المانع. ألا يكون طالب أو متدرب ألا يكون قد استفاد من إعانة البحث عن عمل.

طريقة التسجيل في إعانة البحث عن العمل

يتم التقديم على طلب إعانة البحث عن العمل عبر موقع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، أو من خلال المنصات الإلكتروني التي يتيحها الصندوق، على أن يكون التقديم في حالتين الأولي قبل مرور 24 شهر على تاريخ الانتهاء من التدريب أو الدراسة، والحالة الثانية بعد مضي 24 شهر من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية أو العمالية وعلى حسب ما جاء في المادة الخامسة من الفقرة السابعة من التنظيم.

طريقة التقديم على إعانة البحث عن عمل.