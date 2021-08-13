نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد المرور عبر أبشر 1443 وكيفية الاستعلام عن المخالفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سهّلت وزارة الداخلية السعودية على المواطنين والمقيمين جميع الخدمات المرورية، إذ يُمكن حجز موعد المرور عبر المنصة الإلكترونية أبشر التي أطلقتها قبل أكثر من 10 سنوات، في إطار خطة الحكومة لرقمنة الخدمات في جميع القطاعات، مواكبة للدول المتقدمة التي أنهت تمامًا تقديم الخدمات بالطريقة التقليدية التي تعتمد على الأوراق والوقوف في الطوابير لسعاعات طويلة.

طريقة حجز موعد المرور عبر أبشر 1443

ويُمكن لأصحاب المركبات حجز موعد المرور عبر أبشر 1443هـ، للذهاب إلى أحد فروع المديرية العامة للمرور في المملكة، وإنجاز الخدمات بكل سهولة، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية. الدخول إلى حساب المستخدم. الدخول إلى خدمات المواعيد. واختيار المرور. تحديد مكتب المرور الذي نريد زيارته. اختيار الخدمة التي نريد إنجازها. وتحديد الوقت المناسب. تأكيد الموعد. حفظ تذكرة الموعد للذهاب بها إلى فرع المرور.

الاستفسار عن المخالفات المرورية بالسجل المدني

كما يُمكن الاستفسار عن المخالفات المرورية بالسجل المدني عبر منصة أبشر الإلكترونية، دون الحاجة إلى زيارة أي مقر تابع للإدارة العامة للمرور، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية absher.sa. الضغط على أبشر أفراد. إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. واختيار الاستعلامات. الضغط على المرور. اختيار الاستفسار عن المخالفات المرورية. كتابة رقم الهوية. النقر على استعلام.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم المخالفة

وعبر رقم المخالفة، يُمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم المخالفة، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية absher.sa. الضغط على أبشر أفراد. كتابة اسم المستخدم وكلمة السر. اختيار الاستعلامات. الضغط على المرور. اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة. تعبئة البيانات المطلوبة. الضغط على استعلام.

تقديم اعتراض على المخالفات المرورية أونلاين

وفي حالة رغب المواطن أو المقيم الاعتراض على المخالفات المرورية، يمكنه عمل ذلك أونلاين عبر منصة أبشر، وذلك بعد القيام بهذه الخطوات: