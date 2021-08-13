كيفية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1443 والمواعيد والرسوم

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في إطار سعي الحكومة السعودية إلى توطين المهن والوظائف في المملكة، لتخفيض نسبة البطالة، يهتم كثير من النساء والرجال بكيفية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1443هـ، والتعرف إلى المواعيد المقررة لإجراء الامتحانات والرسوم المطلوبة، للحصول على الوظائف المناسبة، خصوصًا خريجي الجامعات الذين يرغبون في الالتحاق بالوظائف التي تناسب الشهادات العليا التي حصلوا عليها، ويقيس هذا الاختبار الإمكانات المعرفية والحياتية لكل مُتقدم، التي تُساعده على فهم وإدراك العلاقات بين الآخرين، والقدرة على تقييم المواقف التي يتعرّض لها، فيما تعتمد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مثل هذه الاختبارات للمفاضلة بين المتقدمين للوظائف.
التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1443
ويبحث خريجو الجامعات في المملكة، عن كيفية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1443هـ، للحصول على فرص عمل مناسبة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس.
- وكتابة رقم السجل المدني.
- إدخال كلمة السر.
- الضغط على أنا لست برنامج روبوت.
- الضغط على تسجيل الدخول.
- الضغط على الاختبارات المتاحة.
- تحديد الاختبار المطلوب والخاص بالقدرات المعرفية.
- واختيار نوع الاختبار ورقي أو محوسب.
- الضغط على التسجيل.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط على التالي.
- تفعيل خيار مشاركة الموقع لمعرفة أقرب فرع تابع لمراكز الاختبارات.
- وتحديد المركز.
- واختيار اليوم.
- مراجعة البيانات.
- تقديم الطلب.
- تسديد الرسوم، وتأكيد الحجز.
مواعيد ورسوم اختبارات القدرات المعرفية في السعودية
أمّا عن مواعيد ورسوم اختبارات القدرات المعرفية في السعودية للعام الجديد 1443هـ، التي يهتم بها الجامعيون في السعودية، فتأتي على النحو التالي:
- هيئة تقويم التعليم والتدريب لم تعلن، حتى الآن، المواعيد المقررة للتسجيل في الاختبارات.
- كما لم تعلن الهيئة المواعيد المقررة لأداء الاختبارات.
- من المتوقع أن يعلن عنها خلال الفترة المقبلة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
- والرسوم المقررة للتسجيل المبكر في الاختبار هي 200 ريال سعودي.
- والرسوم المقررة للتسجيل المتأخر في اختبار هي 250 ريالًا سعوديًّا.
الاستعلام عن مواعيد الاختبار الخاص بالقدرة المعرفية
ومن الممكن الاستعلام عن مواعيد الاختبار الخاص بالقدرة المعرفية 1443هـ، أونلاين عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تقويم التعليم والتدريب، باتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى الصفحة الخاصة بالاختبار.
- والضغط على الجدول الزمني للاختبارات.
- ظهور التفاصيل المتعلقة بالاختبارات، وهي الفترة، ونوع الاختبار، واللغة، والجنس، وفترة التسجيل المبكر، فترة الاختبارات.
- في حالة الإعلان عن الموعد، يمكن التسجيل كما أوضحنا سابقًا.
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