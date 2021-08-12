نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل إعانة البحث عن عمل taqat شروط صندوق تنمية الموارد البشرية هدف في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل إعانة البحث عن عمل taqat 1443، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب هدف الحساب الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية عن أن برنامج إعانة البحث عن عمل يقوم بدعم الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تحفيزهم على الدخول في سوق العمل السعودي وتقديم خدمات التدريب والإرشاد المهني، وقد تم الإعلان من جانب الصندوق عن آلية الدعم المقدم ضمن البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى ذلك فقد أوضحت شروط إعانة البحث عن عمل الخاصة بالأهلية، ومن خلال ثقفني نوفر رابط التسجيل والشروط الواجب توافرها في المتقدم.

رابط تسجيل إعانة البحث عن عمل taqat

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق برنامج دعم وإعانة الباحثين عن العمل، فهو برنامج يقوم بدعم كافة المواطنين الباحثين عن عمل من أجل تحفيزهم على دخول سوق العمل السعودي، حيث يقدم البرنامج إعانة مالية أو نقدية لمدة خمسة عشر شهراً تبدأ بمبلغ 2000 ريال سعودي.

كما يقدم برنامج دعم الباحثين عن العمل مجموعة من خدمات التدريب والتوظيف لمساعدة المتقدمين في الحصول على عمل مناسب، ويتم تقديم العديد من المميزات للباحثين عن العمل من خلال برنامج إعانة البحث العمل، ومن يرغب في التعرف على على مزايا البرنامج، يمكنه ذلك من خلال التالي:

تعزيز فرص الأفراد في الحصول على وظيفة أو عمل. دعم من يقوم بالبحث عن عمل من خلال تقديم عدداً من خدمات التدريب والتوظيف. الحصول على إعانة بشكل شهري يحصل المستفيد لمساعدته في البحث الجاد عن عمل. يتم تقديم إعانة البحث عن عمل عبر طاقات من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (taqat.sa).

شروط إعانة البحث عن العمل

تم الإعلان عن شروط أهلية برنامج دعم الباحثين عن العمل من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، حيث يجب توفر بعض الشروط فيمن يرغب في التسجيل في البرنامج الحكومي، وقد تمثلت الشروط في التالي:

تم تخصيص هذه الإعانة للمواطنين السعوديين فقط.

الإقامة داخل المملكة بشكل دائم لمدة لا تقل عن 10 أشهر أثناء الفترة الخاصة بتقديم الطلب أو أثناء فترة صرف الإعانة المالية.

قدرة المتقدم بالتسجيل في البرنامج على العمل.

جدية المتقدم في البحث عن عمل.

أن يكون سن المتقدم ما بين 20 إلى 40 سنة.

ألا يكون موظفاً أو عاملاً بالقطاعين العام أو الخاص.

أن لا يٌصرف للمتقدم معاشاً تقاعدياً.

عدم صرف أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل له.

ألا يكون ممن يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

لا يكون المتقدم طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التدريب أو التعليم.

أن لا يكون مالكاً لأي نشاط تجاري.

لا يزيد دخل المتقدم الشهري أو ثروته عن الحد المانع لصرف الإعانة.

يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم الاستفادة من برنامج إعانة البحث عن عمل أو من المخصص النقدي لصعوبة الحصول على وظيفة، ولكن يمكن قبول الطب المقدم لمن حقق الاستفادة منه بشرط ألا تزيد مدة الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المحددة بـ15 شهراً.

تقديم إعانة البحث عن عمل

قبل قيام المواطن بالدخول إلى موقع طاقات الإلكتروني الذي يمكن دخوله من خلال اتباع رابط تسجيل إعانة البحث عن عمل taqat الرسمي المرفق لتقديم الطلب، يجب عليه مراعاة المدتين التاليتين: