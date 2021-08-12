خطوات إنشاء حساب طاقات للباحثين عن العمل وحافز بقيمة 2000 ريال شهري

خطوات إنشاء حساب طاقات هو أحد أهم الموضوعات الشائكة والتي تشغل بال العديد من الباحثين عن العمل بالمملكة العربية السعودية. حيث أعلنت البوابة الوطنية ” طاقات “ عن إمكانية التسجيل في بوابة طاقات الوطنية للحصول علي الوظيفة أو فرصة العمل المناسبة, وتعد بوابة طاقات هي أحد أهم البوابات والمنصات الإلكترونية الداعمة للعاطلين والراغبين في الحصول علي فرصة عمل جيدة تناسب احتياجاتهم. كما توفر البوابة برنامج غاية في الأهمية وهو برنامج حافز والذي يقوم بتوفير مبلغ مالي شهري للعاطلين والباحثين عن العمل يتم وضع في حساباتهم الشخصية البنكية, ولكن وضعت بعض الشروط والضوابط للحصول علي خدمات هذا البرنامج والتي سيتم الحديث عنها خلال هذا المقال, وفيما يلي سيتم تناول معظم تفاصيل خطوات إنشاء حساب طاقات خلال السطور القليلة القادمة.

خطوات إنشاء حساب طاقات للباحثين عن العمل

أعلنت البوابة الوطنية للعمل ” طاقات “ عن خطوات إنشاء حساب لدي المنصة الإلكترونية للباحثين عن العمل وهي كالتالي:

يجب القيام بالدخول إلي الصفحة الرسمية للمنصة الإلكترونية للبوابة الوطنية للعمل ” طاقات “.

قم بالدخول إلي الحقل الخاص بالباحثين عن العمل.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية علي أن تكون سارية.

قم بإدخال باقي البيانات طبقا للحقول المطلوبة.

قم باختيار اسم للمستخدم ورقم للمرور الذي ترغب في استخدامه.

قم بإدخال البريد ألإلكتروني الخاص بك.

قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك.

سيظهر لك رمز للتحقق علي هاتفك المحمول الذي قمت بإدخاله سابقاً.

قم بالدخول إلي البريد الإلكتروني وستجد رسالة بريدية جديدة وبها رابط تفعيل فقم بالضغط علي الرابط للتأكيد علي البريد الإلكتروني.

بعدها سيظهر لك رسالة تفيد بالتسجيل بنجاح.

وبعدها يمكنك القيام بالدخول إلي البوابة الوطنية للعمل ” طاقات “.

برنامج حافز طاقات ” taqat “

يعد برنامج حافز طاقات هو أحد أهم البرامج التي تنفذها البوابة الوطنية ” طاقات ” للباحثين عن العمل بالمملكة العربية السعودية. والذي يمكنهم من الحصول علي راتب شهري يصل إلي (2,000) ريال سعودي شهريا بصفة دورية لمدة (15) شهر. علي أن يتم تقليل هذا الراتب كل (4) شهور وذلك حتي يقوم العاطلين بالبحث عن العمل بطريقة جادة.