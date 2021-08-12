نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يمكن تجديد الإقامة والعامل خارج المملكة وشروط التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأشخاص هل يمكن تجديد الإقامة والعامل خارج المملكة وذلك في حالة كان العامل خارج المملكة العربية السعودية وقد أوشكت الإقامة على الانتهاء، بالإضافة إلى التساؤل حول تجديد إقامة التابعين وهم خارج المملكة وذلك بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة ووقف السفر من وإلى العديد من الدول حول العالم وسوف نجيب عن طريقة تجديد هوية مقيم خارج المملكة من خلال هذا المقال.

هل يمكن تجديد الإقامة والعامل خارج المملكة

قامت الجوازات السعودية بالإجابة عن هل يمكن تجديد الإقامة والعامل خارج المملكة بأنه تم تمديد صلاحيات الإقامات للأفراد المتواجدين خارج المملكة سواء كانت تأشيراتهم للخروج والعودة أو للزيارة على أن تكون هذه التمديدات مجانية دون أي مصاريف.

مصير المقيمين العالقين خارج السعودية

أكدت الجوازات السعودية أنه تم تمديد التأشيرات الخاصة بالمقيمين والغير قادرين على الدخول إلى المملكة بسبب تعلق عمليات النقل من الدول الموجودين بها وفق الشروط التالية:

يتم مد صلاحية الإقامة وكذلك صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للأفراد حتى تاريخ 31/07/2021.

تم أيضًا تمديد تأشيرات الزيارات للأفراد الحاصلين على تأشيرات منذ فترة إلى تاريخ 31/07/2021.

أن يكون التمديد فقط للدول المعلق السماح للقدوم منها فقط.

شروط تجديد الإقامة للوافدين

هناك بعض الشروط التي تم وضعها من قبل مديرية الجوازات بالمملكة العربية السعودية والتي يجب توافرها في الوافد لكي يتم تجديد الإقامة بنجاح وهي:

يجب أن يكون لدي المقيم الراغب في تجديد الإقامة جواز سفر ساري المفعول وكذلك إقامة سارية.

أن يكون لدى المقيم تأمين طبي خاص به.

يجب أن لا يكون قد سبق الإبلاغ عن المقيم كونه هاربًا.

في حالة إنهاء الإقامة أو الجواز يجب أن يقوم المقيم بسداد الغرامة الخاصة بها والمقررة من الجوازات.

ألا يكون قد تم تسجيل أي مخالفات على الشخص الراغب في تجديد الإقامة.

أن يقوم الشخص الراغب في التجديد بدفع كافة الرسوم المقررة للتجديد.

ويقوم الشخص الراغب في تجديد الإقامة الخاصة به بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر وإتباع كافة التعليمات المقررة من المنصة لإنهاء تجديد الإقامة بنجاح.