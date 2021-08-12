نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل وكالة الكترونية عبر ناجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة ناجز الإلكترونية هي منصة حكمية سعودية، تقع تحتها الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل السعودية، لتحقيق العدالة الناجزة في المملكة، حيث يمكنك عبر المنصة إنجاز عدد كبير من خدمات الوزارة يصل إلى 80% بمجرد ضغطة زر.

خطوات تسجيل وكالة الكترونية ناجز

ويمكن حاليا لاي مواطن بالمملكة إصدار وكالة الكترونيا عن طريق وابة ناجز، لكن يجب أولًا أن يكون لك حساب واسم مستخدم وكلمة بوابة أبشر.

ولعمل وكالة عبر ناجز ادخل على الموقع الرسمي لبوابة ناجز صفحة الخدمات الإلكترونية، خدمة إصدار وكالة الكترونيا.

اضغط على طلب تسجيل جديد.

واختر نوع الوكالة التي تريد إصدارها.

اختر إضافة وكيل

سيكون عليك إدخال بيانات الشخص الموكل منها نوع الهوية ورقم الهوية وتاريخ ميلاده.

ثم يجب أن تقوم بإدخال بياناتك الشخصية منها رقم الجوال.

في الخطوة التالية يجب ملء بيانات نص الوكالة والتي تشمل مدة الوكالة وتاريخ انتهاء الوكالة بالتحديد.

في الخطوة التالية سيظهر أمامك نص الوكالة التي قمت بتقديم طلب لإعدادها، فقم بقرائتها جيدًا.

وسيصلك رقم تحقق سري على رقم جوالك الذي أدخلته عند ملء بياناتك، فقم بإدخاله في الخانة المحددة لذلك.

اضغط زر تنفيذ.

ستظهر أمامك رسالة تم تنفيذ العملية بنجاح، وأمر طباعة للوكالة.

اضغط عليه للحصول على نسخة من صورة الوكالة.

سوف يصل رسائل برقم الوكالة على هواتف كل من الوكيل والموكل.

شروط طلب وكالة الكترونيا ناجز

تشمل شروط طلب وكالة عبر ناجز أن يكون الموكل الذي يستفيد من الوكالة قد صدرت له وكالة سابقة.

يمكن إضافة أكثر من وكيل واحد في الوكالة، لكن عدد الموكلين في صك الوكالة عبر ناجز يكون موكل واحد.

لا يجب أن تزيد مدة الوكالة التي تصدرها عبر ناجز عن عام واحد فقط.

كما لا يمكنك أن تزور إحدى قاعات المحاكم لاستخراج نفس الوكالة التي قدمت طلب استخراجها عبر ناجز مرة أخرى.

الاستعلام عن وكالة الكترونيا عبر ناجز

ويمكنك الاستعلام عن الوكالة عبر بوابة ناجز، عن طريق الدخول للبوابة باستخدام حساب أبشر الخاص بك.