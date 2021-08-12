نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن مستحقات مالية مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المقال التالي
قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوفير إمكانية استعلام عن مستحقات مالية وذلك تسهيلًا على الأفراد في معرفة قيمة المستحقات الواجب سدادها تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون وتوقيع العقوبات على الأفراد، وقد تم توفير إمكانية استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن المطالبات المالية الخاصة بالمستعلم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على استعلام عن مستحقات مالية.
استعلام عن مستحقات مالية
يمكن للأفراد المسجلين لدي مؤسسة التأمينات الاجتماعية استعلام عن مستحقات مالية من خلال المرور ببعض الخطوات الميسرة وهي:
خطوات الاستعلام عن المستحقات المالية برقم الهوية 1443
- يتم التوجه إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.
- يطلب الموقع رقم الهوية الوطنية للمستعلم ويتم كتابتها في المكان المخصص لها.
- يجب على المستعلم كتابة رمز التحقق الموجود في الصفحة بكل دقة.
- بعد الانتهاء من كتابة رقم التحقق يتم النقر الضغط على أيقونة استعلم.
- بمجرد الضغط على استعلم يظهر أمام المستعلم كافة المستحقات التي تحتاج إلى تسوية وبعد الانتهاء من تسويتها يمكن بعد ذلك للمستعلم الحصول على كافة الحقوق التقاعدية الخاصة به.
طريقة التسجيل في التأمينات السعودية 1443
ينبغي على الراغب في الاستعلام عن المستحقات المالية أن يكون من المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وللتسجيل يتم إتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.
- الضغط على خاصة التسجيل.
- يطلب بعد ذلك الموقع من المستخدم كتابة بعض المعلومات الخاصة به.
- بعد كتابة كافة البيانات يتم الضغط على كلمة تسجيل ليتم ظهور خانة تجديد الجنسية.
- يقوم بعد ذلك الراغب في التسجيل بكتابة رقم الهوية الوطنية في حالة كونه من السعوديين أو كتابة رقم الإقامة في حالة كان من الأجانب.
- يطلب بعد ذلك الموقع البريد الإلكتروني الخاص بالمستفيد وكذلك رقم الجوال.
- يتم اختيار الرمز السري للمستخدم وكذلك كتابة رقم التحقق المتوفر بالصفحة.
- يقوم بعد ذلك المستخدم بتفعيل مربع الموافقة على الشروط.
- بعد الانتهاء من كتابة كافة المعلومات والانتهاء من خطوات التسجيل يتم إرسال رسالة نصية للجوال الذي تم تسجيله مدون بها رمز التحقق ويتم كتابته في المكان المخصص له، ومن ثم يتم الانتهاء من التسجيل بنجاح.
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