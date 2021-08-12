استعلام عن مستحقات مالية مؤسسة التأمينات الاجتماعية

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوفير إمكانية استعلام عن مستحقات مالية وذلك تسهيلًا على الأفراد في معرفة قيمة المستحقات الواجب سدادها تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون وتوقيع العقوبات على الأفراد، وقد تم توفير إمكانية استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن المطالبات المالية الخاصة بالمستعلم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على استعلام عن مستحقات مالية.

استعلام عن مستحقات مالية

يمكن للأفراد المسجلين لدي مؤسسة التأمينات الاجتماعية استعلام عن مستحقات مالية من خلال المرور ببعض الخطوات الميسرة وهي:

خطوات الاستعلام عن المستحقات المالية برقم الهوية 1443

يتم التوجه إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.

يطلب الموقع رقم الهوية الوطنية للمستعلم ويتم كتابتها في المكان المخصص لها.

يجب على المستعلم كتابة رمز التحقق الموجود في الصفحة بكل دقة.

بعد الانتهاء من كتابة رقم التحقق يتم النقر الضغط على أيقونة استعلم.

بمجرد الضغط على استعلم يظهر أمام المستعلم كافة المستحقات التي تحتاج إلى تسوية وبعد الانتهاء من تسويتها يمكن بعد ذلك للمستعلم الحصول على كافة الحقوق التقاعدية الخاصة به.

طريقة التسجيل في التأمينات السعودية 1443

ينبغي على الراغب في الاستعلام عن المستحقات المالية أن يكون من المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وللتسجيل يتم إتباع الخطوات التالية: