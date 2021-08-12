“برقم الهوية” رابط تسجيل برنامج الدبلوم rpi.edu.sa لحملة الثانوية بمعهد الرياض للتقنية

رابط تسجيل برنامج الدبلوم rpi.edu.sa الذي يتبع المؤسسة العامة للتعليم المهني والتقني لحملة الشهادة الثانوية أو ما يعادلها للالتحاق بالتعليم المهني المؤهل لسوق العمل بشكل مباشر، حيث أعلن معهد الرياض للتقنية عن فتح باب قبول الطلاب فيه الذين فيهم عدد من الشروط المستوفاة للالتحاق بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل 2021-2022.

المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني

تقوم المؤسسة العامة للتعليم المهني والتقني بالحرص على تشغيل الشباب الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بالتعليم المهني والذي يقوم بتأهيل الطالب مباشر لسوق العمل من خلال وضع أساسيات العلوم والتقنية العملية مع الورش المؤهلة التي يعمل فيها الطلاب بالتدريب الجيد للحصول على الكفاءة الأفضل، ويكون هذا المعهد ملحقا بوظائف متوفرة في سوق العمل، حيث يضمن للخريجين منه الحصول على العمل المناسب بالراتب المناسب للطالب كما يضمن لصاحب العمل الحصول على خريج مؤهل وفاهم لطبيعة العمل وسوق العمل أيضا.

برنامج الدبلوم (المبتدئة بالتوظيف)

هو برنامج يدخل فيه الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل والقبول في المعهد، معهد الرياض التقني، يؤهل الشباب من الجنسين لأربعة برامج للتأهيل المهني ويمكنهم بذلك التوظيف بالعديد من المجالات المناسبة لهم في سوق العمل.

شروط التسجيل في برنامج الدبلوم بمعهد الرياض التقني

لابد أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يكون حاصلا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة لا تقل عن 70%.

أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 23 عاما.

ومن الهام ألا يكون قد سبق له الحصول على دعم صندوق وزارة الموارد البشرية.

لابد من أداء المقابلة الشخصية واجتيازها بنجاح.

كيفية الدخول على رابط تسجيل برنامج الدبلوم

يكون على المتقدمين في البرنامج المهني للدخول في العام الدراسي الجديد أن تنطبق عليهم جميع شروط التسجيل وأن يقوموا باتباع الخطوات التالية: