نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون قسط أول تقسيط سيارات تويوتا بسعر أقل من 2000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة عبد اللطيف جميل للتمويل تقسيط بدون قسط أول للسيارات تويوتا. عرض رائع لمدة محدودة، أو حتى نفاد الكمية. حيث ينتهي يوم 31 اغسطس 2021. فيمكنك أن تتمتع بالحصول على سيارة تويوتا بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها لك “شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل”، عبر شبكة الفروع المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية.

ما هي مميزات تقسيط تويوتا من عبد اللطيف جميل؟

هناك مجموعة من المميزات التي يمكنك الحصول عليها حينما تقوم بالتقسيط من عبد اللطيف جميل سيارات تويوتا. وهي أن هناك: بدون مصاريف إدارية. كذلك الإيجار الشهري الأول علينا والمحتسب على اساس 60 أشهر على حسب العرض. وبدون دفعة أولى. وبدون كفيل. ومعتمد من الهيئة الشرعية السعودية.

ما هي السيارات الموجودة في عرض تقسيط القسط الأول في شركة عبداللطيف جميل؟

توفر شركة عبد اللطيف جميل مجموعة من سيارات تويوتا يارس سيدان 2021 واي شركات 1.5 الدفعات الشهرية 952 ريال. وكذلك يارس سيدان 2021 واي شركات (AI) بالدفعات الشهرية 952 ريال. وأيضًا سيارة تويوتا يارس سيدان 2021 واي. الدفعات الشهرية 962 ريال. وكذلك يوجد تويوتا كورولا 2021 أكس ال اي، بالدفعات الشهرية 1,152 ريال، وفترة السداد 60 شهر.

أنواع أخرى موجودة في العرض

يتوافر أيضًا سيارة تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي مطور. وكذلك سيارة تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي مطور 1.5 فتحة سقف. بالدفعات الشهرية 1,285 ريال. وأيضًا سيارة جي ال اي 1.5 فتحة سقف بالدفعات الشهرية 1,391 ريال. بفترة السداد 60 شهر. وسيارة إنوفا 2021 أساسي 2.7 بالدفعات الشهرية 1,639 ريال وفترة السداد 60 شهر. كذلك يوجد في عرض عبد اللطيف جميل لشهر أغسطس تقسيط سيارة تويوت راش 2021 باستاندرد بالدفعات الشهرية 1,140 ريال، وبالنسبة لفترة السداد 60 شهر. وكذلك تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 استاندرد بالدفعات الشهرية 1,140 ريال. وسيارة فورتشنر 2021

جي اكس 2 بالدفعات الشهرية 1,867 ريال، وفترة فترة السداد 60 شهر. كما يوجد تويوتا فورتشنر 2021 جي اكس 2 دفع رباعي بالدفعات الشهرية 2,027 ريال، وفترة السداد 60 شهر. وأيضًا سيارة فورتشنر 2021 جي اكس 2 دفع رباعي ديزل. بالدفعات الشهرية 2,182 ريال. بالدفعات الشهرية 1,217 ريال. فترة السداد 60 شهر. كما يمكنك تقسيط تويتا فورتشنر 2021 في اكس 1 دفع رباعي. بالدفعات الشهرية 2,402 ريال. على فترة السداد 60 شه.