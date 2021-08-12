شروط إسقاط الحضانة عن الأم السعودية وشروط الاستحقاق في القانون الجديد

شروط إسقاط الحضانة عن الأم في المملكة العربية السعودية الكثير من السيدات لا تعلم أسباب سقوط الحضانة عن الأم المنصوص عليها في المادة المختصة به في قانون الأحوال المدنية في المملكة التي تقوم بتطبيقها وزارة العدل حسب الشريعة الإسلامية، حيث لا يمكن ﺃﻥ يتم صدور قانون في السعودية بشكل عام يخالف تعاليم الشريعة سواء الزواج أو حضانه الطفل أو الشروط الخاصة بهوية الحاضن وغيرها من الأمور الأخري، حيث يتساءل الكثير متى تسقط الحضانة عن الأم في السعودية وماهي مسقطات حضانة الأم وفي السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بها، ومن الطبيعي أن الأم هي الحاضن الأول للأطفال، الذكور منهم والإناث، وذلك حتى يبلغوا، فتنقل الحضانة بشكل تلقائي إلى الأم عند وفاة الأب أو عند حدوث الطلاق.

شروط إسقاط الحضانة عن الأم في المملكة وقامت السلطات المعنية في السعودية بتطوير بنود قانون الحضانة الجديد وجعله اكثر مواكبه للمستجدات العصرية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، كما ذكرت وزارة العدل في المملكة شروط سقوط الحضانة عن الام وهي كما يلي: ألا تكون الأم متزوجة من أجنبي، فعند الزواج تسقط اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ وتنتقل للأب.

إذا كانت الأم على دين غير الدين الإسلامي، ففي هذه الحالة تنتقل الحضانة للأب المسلم حفاظًا على دين أولاده.

غياب العقل من أكبر أسباب إسقاط الحضانة، فإذا كانت الأم يغيب عقلها بشكل طارئ أو دائم لأي سبب من الأسباب منعت من الحضانة.

سفر الأم إلى بلد بعيدة غير الدولة التي يقيم بها الأب، وأثبت الأب استحالة رعاية أبنائه في هذه البلدة، فحينها تسقط الحضانة.

ﻋﻠﻰ الأم أن تقدم طلب لحضانة ابنها، وذلك خلال عام على الأكثر من حدوث الطلاق أو الانفصال أو وفاة الزوج.

تسقط الحضانة على الحاضنة إذا لم ترغب في إرضاع ولدها رغم عدم وجود سبب طبي، أو سبب مقنع لهذا الامتناع.

عدم جواز سكن الحاضنة مع من سقطت حضانتها، ففي هذه الحالة تسكت حضانة الحاضنة وتنتقل لغيرها.

في حالة ثبوت عدم أمانة الأم، وعدم قدرتها على مراعاة الطفل.

إذا ثبت تضرر الطفل بشكل جسيم تأثرًا بالحاضنة، تسقط حينها من عليها الحضانة فورًا.

إذا مرضت الحاضنة مرض من الممكن أن يتأثر به المحضون.

عند سقوط الحضانة لسبب ما، كجنون الحاضنة، أو مرضها أو نحو ذلك، يحق في هذه الحالة المطالبة بالحضانة مرة أخرى إذا غاب سبب الإسقاط.

التأكد من توافر كل سبل التربية والرعاية. شروط استحقاق الحضانة في القانون السعودي الجديد الاستحقاق يجب التأكد من سلامة صحيفته الجنائية.

تشرف الدولة على أموال المحضون، وذلك منعا لتلف الأموال نتيجة لإهمال الحاضن.

كما لابد التأكد من التأهل الجسدي والعقلي للحاضن.

كما تقوم الجهات المسؤولة بالتأكد ﻣﻦ خلو الحاضن من أي أمراض معدية تذكر.

التأكد من عيش المحضون في بيئة صحية آمنة، خالية من المفسدين أو من أي عناصر خطر.

أجمع الفقهاء على ضرورة كون الحاضن من محارم المحضون، كأن يكون أمه، أبيه، جدته، جده، خاله، عمه وهكذا.

وإذا كانت الحاضنة من حق الأب، أو أي من الرجال، لابد أن تتأكد المحكمة من وجود امرأة ترعى شؤون المحضون مع الرجل.

تقوم المحكمة بالإشراف على مكان الحضانة، أي المكان الذي يضم فيه الحاضن المحضون.

ولابد التأكد من تهيئة مكان الإقامة للسكن.

ضرورة كون مكان الحضانة في نفس البلد التي يقيم فيها الأب، وذلك لضمان رؤيته، ولكي يصبح الأب قادر على إدارة شؤون الطفل.

ﻓﻲ حالة سفر الأب والأم، فهنا يكن الأب هو الأحق في الولاية.

ولكن عند سفر الأب، وبقاء الأم في بلد الحضانة، ففي هذه الحالة لا تسقط الحضانة عن الأم، بل يظل الطفل في حضانتها.