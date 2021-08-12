نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إسقاط الحضانة عن الأم السعودية وشروط الاستحقاق في القانون الجديد في المقال التالي
شروط إسقاط الحضانة عن الأم في المملكة
- ألا تكون الأم متزوجة من أجنبي، فعند الزواج تسقط اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ وتنتقل للأب.
- إذا كانت الأم على دين غير الدين الإسلامي، ففي هذه الحالة تنتقل الحضانة للأب المسلم حفاظًا على دين أولاده.
- غياب العقل من أكبر أسباب إسقاط الحضانة، فإذا كانت الأم يغيب عقلها بشكل طارئ أو دائم لأي سبب من الأسباب منعت من الحضانة.
- سفر الأم إلى بلد بعيدة غير الدولة التي يقيم بها الأب، وأثبت الأب استحالة رعاية أبنائه في هذه البلدة، فحينها تسقط الحضانة.
- ﻋﻠﻰ الأم أن تقدم طلب لحضانة ابنها، وذلك خلال عام على الأكثر من حدوث الطلاق أو الانفصال أو وفاة الزوج.
- تسقط الحضانة على الحاضنة إذا لم ترغب في إرضاع ولدها رغم عدم وجود سبب طبي، أو سبب مقنع لهذا الامتناع.
- عدم جواز سكن الحاضنة مع من سقطت حضانتها، ففي هذه الحالة تسكت حضانة الحاضنة وتنتقل لغيرها.
- في حالة ثبوت عدم أمانة الأم، وعدم قدرتها على مراعاة الطفل.
- إذا ثبت تضرر الطفل بشكل جسيم تأثرًا بالحاضنة، تسقط حينها من عليها الحضانة فورًا.
- إذا مرضت الحاضنة مرض من الممكن أن يتأثر به المحضون.
- عند سقوط الحضانة لسبب ما، كجنون الحاضنة، أو مرضها أو نحو ذلك، يحق في هذه الحالة المطالبة بالحضانة مرة أخرى إذا غاب سبب الإسقاط.
- التأكد من توافر كل سبل التربية والرعاية.
شروط استحقاق الحضانة في القانون السعودي الجديد
- الاستحقاق يجب التأكد من سلامة صحيفته الجنائية.
- تشرف الدولة على أموال المحضون، وذلك منعا لتلف الأموال نتيجة لإهمال الحاضن.
- كما لابد التأكد من التأهل الجسدي والعقلي للحاضن.
- كما تقوم الجهات المسؤولة بالتأكد ﻣﻦ خلو الحاضن من أي أمراض معدية تذكر.
- التأكد من عيش المحضون في بيئة صحية آمنة، خالية من المفسدين أو من أي عناصر خطر.
- أجمع الفقهاء على ضرورة كون الحاضن من محارم المحضون، كأن يكون أمه، أبيه، جدته، جده، خاله، عمه وهكذا.
- وإذا كانت الحاضنة من حق الأب، أو أي من الرجال، لابد أن تتأكد المحكمة من وجود امرأة ترعى شؤون المحضون مع الرجل.
- تقوم المحكمة بالإشراف على مكان الحضانة، أي المكان الذي يضم فيه الحاضن المحضون.
- ولابد التأكد من تهيئة مكان الإقامة للسكن.
- ضرورة كون مكان الحضانة في نفس البلد التي يقيم فيها الأب، وذلك لضمان رؤيته، ولكي يصبح الأب قادر على إدارة شؤون الطفل.
- ﻓﻲ حالة سفر الأب والأم، فهنا يكن الأب هو الأحق في الولاية.
- ولكن عند سفر الأب، وبقاء الأم في بلد الحضانة، ففي هذه الحالة لا تسقط الحضانة عن الأم، بل يظل الطفل في حضانتها.
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