نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الجديدة لدخول السعوديين دولة البحرين عبر جسر الملك فهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشروط الجديدة لدخول المواطنين السعوديين دولة البحرين الشقيقة, حيث كان المواطنين السعوديين متعودين علي دخول دولة البحرين عبر جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين, حيث قامت دولة البحرين بفرض بعض الإجراءات والشروط من أجل دخول البحرين وذلك في وضع انتشار فيروس كورونا, ولكن في الفترة الماضية تم تخفيف هذه الإجراءات لدخول المسافرين إلي دولة البحرين, وتم وضع شروط جديدة من أجل السماح بالدخول إلي دولة البحرين وخاصة السعوديين نظراً لقرب المملكة العربية السعودية من دول البحرين ودخول المواطنين السعوديين البحرين بالسيارات من خلال جسر الملك فهد.

الشروط الجديدة لدخول السعوديين والمسافرين إلي البحرين

صرحت الحكومة السعودية بأنه تم تخفيف الإجراءات المتبعة من أجل دخول البلاد, وقد تم وضع بعض الشروط الجديدة من أجل الدخول إلي البحرين, حيث هذه الشروط والأحكام الجديدة لدخول البحرين هي.

أقل عمر لدخول دولة البحرين هو ثمانية عشر عاماً.

وجود جواز سفر ساري الصلاحية.

أن يتم الحصول علي إذن من دولة البحرين لدخول الدولة.

يتم كتابة نموذج الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في دولة البحرين, ثم يتم تسليمه إلي المراكز الحدودية.

يجب أن يقوم المسافر بعمل تحليل PCR ثلاث مرات, حيث تكون المرة الأولى في اليوم الأول, والمرة الثانية في اليوم الخامس, والمرة الثالثة في اليوم العاشر, علي أن يقوم المسافر بدفع مبلغ 400 ريال سعودي بعد إجراء التحليل الأخيرة.

لابد أن يقوم المسافر بالالتزام بالحجر حتي يتم إعلان نتائج التحاليل, حيث أعلنت وزارة الصحة البحرينية بأن مدة الحجر هي عشرة أيام, وبعد ظهور النتائج إذا كانت سلبية يتم إلغاء الحجر, أما إذا كانت إيجابية فيتم إكمال الحجر.

الأشخاص التي يتم استثناؤهم من الشروط السابقة

حيث يتم استثناء بعض من الأشخاص من الشروط السابق ذكرها في المقال, وهؤلاء الأشخاص هم.