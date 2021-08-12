نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعًا للعناء تمويل شخصي سريع 200 ألف ريال بدون كفيل وتصرف بهم كما تحب خلال يومين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالنظر إلى مدى سهولة الوصول إلى تمويل شخصي سريع بدون كفيل بالمملكة ، فليس من المستغرب أن يقفز البعض إلى هذا الالتزام للحصول على 200 ألف نقود سريعة بسبب المفاهيم الخاطئة حول كيفية عملها. في الوقت نفسه ، في ظل هذا المناخ الاقتصادي الحالي ، قد يكون التمويل الشخصي خيارًا قابلاً للتطبيق للنظر فيه في ظل الظروف المناسبة. هناك بعض الأسباب الشائعة التي تجعل الناس يحصلون على تمويل بدون كفيل كأسباب طبية ، توحيد الديون ، تكاليف التجديد أو تحسين المنزل ، وحفلات الزفاف والتعليم. وفقًا لفريق الشركة ، فإن غالبية عملائهم يتقدمون ليحصلوا على قرض سريع بسبب حالات الطوارئ والحاجة إلى النقد. بخلاف ذلك ، هناك مقترضون حصلوا على قروض بدون تحويل راتب للتجديد والتعليم وما إلى ذلك. فيما يلي تفصيل للمعلومات الأساسية التي يجب أن تعرفها عنها للمتقدمين على تمويل شخصي للقطاع الخاص والحكومي وللمقيمين.

توصيات ثقفني بناءً على ما تخطط لاستخدام تمويل شخصي من أجله

ينصح معظم الخبراء الماليين بعدم اخذ تمويل شخصي سريع لأغراض تقديرية. على سبيل المثال ، حفلات الزفاف أو الإجازات ، حيث يمكن أن تكون هناك خيارات بأقل تكلفة. على صعيد أخر ، يفضل بعض الأشخاص المدفوعات الثابتة والشروط المرتبطة بالقروض الشخصية.

توحيد ديونك: عندما تقوم بتجميع جميع الديون المستحقة عليك في قسط شهري واحد ، فأنت تعلم متى استحقاق دفعة التمويل وبمعدل أقل. تجديد المنزل للراغبين في عدم استخدام العقار كرهن يمكّنك طلب تمويل شخصي بدون كفيل من تحسين مسكنك وشراء أثاث جديد. على عكس بطاقة ائتمان لحفل الزفاف ، يسمح لك تمويل الزواج باقتراض قيمة محددة وهامش قليل بالنسبة للبطاقة وسيجنبك صرف أموال كثيرة. العديد يفضلون حصولهم على سيارة عن طريق تمويل شخصي بدون كفيل بالرغم من انتشار العروض بدون دفعة أولى. النفقات الطبية العاجلة وغير العاجلة كتجميل الأسنان مثلًا وهي مصاريف لا يغطيها التأمين.

يصل استخراج تمويل شخصي من موقع البنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة بدون تحويل الراتب وبدون كفيل الى مليون ريال سعودي مثل الراجحي خلال أيام بسيطة. على عكس الشركات التي تسمح بإقراض مبالغ بقيمة تصل الى 500 الف وهذا حد أقصى. أهم شركات التمويل التي تهم العميل هي ما تحقق له إجراءات ميسرة مع موافقة فورية على تمويل الافراد. بالطبع ، يكون القطاع الحكومي صاحب الحظ الأوفر في التسهيلات عند الاستفادة من تمويل شخصي بدون كفيل في السعودية.

الخطوة الأولى مقارنة العروض المتوفرة للتمويل الشخصي بدون كفيل

فيما يلي بعض ميزات التمويل السريع بدون كفيل التي يجب مقارنته عبر المقرضين.

يمثل معدل الفائدة السنوية التكلفة الكاملة لأي تمويل شخصي ، بما في ذلك الهامش وأي رسوم يطبقها المقرض. يتمتع كثير من تمويل الأفراد بدون كفيل بأسعار فائدة ثابتة. ما يعني أن معدل الفائدة الذي تمت الموافقة عليه هو السعر الذي ستدفعه طوال مدة السداد بالكامل. يُترجم المعدل وفترة السداد إلى دفعة شهرية. راجع هذا المبلغ وقارنه عبر المقرضين لفهم كيف يمكن أن يتناسب تمويلك مع ميزانيتك. يقدم بعض المقرضين امتيازات مثل الوصول المجاني إلى تقريرك الائتماني بك. يمكن لبعض المقرضين تمويل القرض في نفس اليوم الذي تتقدم فيه ، بينما يقوم الآخرون بتمويله بحلول يوم العمل التالي.

يمكنك المساعدة في تسريع عملية تقديم الطلب من خلال الاستعداد بالوثائق المناسبة والرد على الفور على أسئلة المُقرض.

يحاول بعض البنوك توفير خيار سعر فائدة متغير ، والذي يخضع للتغيير على مدى فترة التمويل. حاول تجنبه!

كيف تكن واثقًا لتأهلك على قرض شخصي بدون كفيل

قد يكون للمقرضين متطلبات تأهيل مختلفة ، وكلهم يزنون هذه المتطلبات بشكل مختلف. ولكن ، هناك بعض العوامل العامة التي تساعدك على التأهل لمعدلات تمويل شخصي سريع بدون كفيل منخفضة.

تقرير جيد. عادةً ما يحصل المقترضون ذوو الائتمان الجيد والممتاز على أدنى معدل فائدة سنوي للقرض الشخصي. انخفاض الدين إلى الدخل. يتحقق الكثيرون من المقرضين مما إذا كانت النسبة منخفضة بما يكفي لدفع الأقساط الشهرية. تاريخ ائتماني مستقر. يفضل المقرضون من البنوك والشركات العملاء الذين يمكنهم إثبات أنهم سددوا باستمرار مدفوعات في التوقيت المحدد عبر حسابات متعددة – كبطاقات الائتمان أو تمويل السيارات على مدى عدد من السنوات. دخل ثابت. يمكن أن يشير الحصول على دخل ثابت للمقرض إلى أن لديك الأموال المتاحة لسداد قرضك.

يتيح لك التأهل المبدئي على قرض شخصي سريع بدون تحويل راتب وبدون كفيل من أحد المقرضين عبر الإنترنت الاطلاع على شروط القرض المحتملة. تأتي هذه الشروط مثل المعدل السنوي والأقساط ومبلغ التمويل. بعد ذلك قارن العروض للعثور على أفضل تمويل شخصي بدون كفيل والذي يمنحك المبلغ الذي تحتاجه ودفعة شهرية يمكن تحملها.

يقول البعض أن المقترضين يحتاجون إلى 40٪ DTI على الأقل للموافقة ، لكن البعض الآخر لديه حدود أعلى.

ما طريقتك المفضلة لإرسال أوراقك لاستلام مبلغ تمويل شخصي تصل الى 200 ألف ريال.

يمكن أن تختلف عملية التقديم حسب طريقتك المفضلة ، بمجرد أن يكون لديك نية في الحصول على تمويل شخصي سريع ستكون لك الخيارات التالية متوفرة.

التطبيقات عبر الإنترنت: إذا كنت تتقدم بطلب تمويل سريع عبر الإنترنت ، فيمكنك عادةً إكمال العملية بأكملها دون الحاجة إلى دخول الفرع.

الفروع : يتطلب تقديمك زيارة لإكمال نموذج تمويل شخصي. قد تطلب بعض البنوك أيضًا أن يكون لديك حساب بنكي موجود قبل التقديم.

إليك ما تحتاجه عادةً لطلب افضل تمويل شخصي سريع بدون كفيل :

رقم الجوال. هويتك أو الإقامة. معلومات قطاعك الوظيفي. بيانات التعليم للراغبين في تمويل الدراسة. المعلومات المالية ، مثل حسابات التقاعد ومعلومات الحساب المصرفي.

لاحظ أن بإمكانك الحصول على مميزات أخرى عند مبالغ مالية معينة ، فمثلا عند طلبك 100 ألف ريال قد تحصل على تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل. انها تتعلق بكمية المال المقترض ومدى تحمل أي بنك أو شركة المخاطرة من أجله. للمزيد عن منتج تمويل التورق راجع المتطلبات الكاملة.

هل هناك بدائل تساعدني في الأزمة من غير التعامل مع البنوك

قد ترغب في التفكير في بدائل لطلبك تمويل شخصي سريع بدون كفيل. هناك مجموعة متنوعة اعتمادًا على ما تموله.

بطاقة ائتمان بدون فوائد: تعمل هذه البطاقات بشكل جيد إذا كنت بحاجة إلى تمويل حفل زفاف أو سداد الفواتير الطبية أو دمج الديون.

بنك التنمية الاجتماعي: تميل هذه النوعية إلى توفير تمويل بأفضل نسبة هامش ربح للأعضاء ذوي الائتمان المتوسط أو الضعيف مقارنة بباقي المقرضين.

الرهن العقاري: هذه خيارات جيدة لتجديد المنزل إذا كنت لست قلق لاستخدام منزلك كضمان ولديك ما يكفي من القيمة للتأهل.

أنت بحاجة إلى سجل جيد أو ممتاز لكي يُوافق على البطاقة ولاحظ أن فترتها من 12 إلى 18 شهرًا بدون فوائد.

يمكن لخيار القروض العقارية منح فترة سداد أطول. عادة ما يكون معدل فائدة أدنى من تمويل شخصي بدون كفيل للقطاع الخاص والحكومي. يتيح لك أيضًا ما يعرف بحد ائتمان حقوق الملكية المنزلية صرف النقد حسب احتياجاتك ، ولا تدفع سوى الفائدة على ما تستخدمه.