طريقة تجديد السجل التجاري إلكترونيا في المملكة بسهولة على mci.gov.sa

طريقة تجديد السجل التجاري إلكترونيا في المملكة وفرتها وزارة التجارة والاستثمار السعودي عبر موقعها، فجميع المواطنين يحق لهم عمل سجل تجاري في حالة امتلاكهم نشاط اقتصادي، وبالتالى تجديد السجل التجاري خطوة ضرورية بالنسبة لهم، لاسيما أن انتهاء صلاحية السجل التجاري تحدث تأثير كبير على النشاط الاقتصادي لصاحب السجل، ومن وقتها يبحثون عن طريقة تجديد السجل التجاري إلكترونيا والرسوم المحددة في حالة التجديد عن كل سنة لإنجاز الخدمة في أسرع وقت بدلاً من الذهاب إلى مكاتب السجل التجاري وبذل مزيد من الوقت والجهد.

طريقة تجديد السجل التجاري إلكترونيا في المملكة

وفرت وزارة التجارة والاستثمار السعودي طريقة تجديد السجل التجاري إلكترونيا في المملكة من أجل انجاز الخدمة بسهولة من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل دخول على موقع وزارة التجارة والاستثمار السعودية النقر على الخدمات الإلكترونية من أعلى الصفحة. اختر خدمة السجل التجاري من قائمة الخدمات الجانبية. اختر خدمة تجديد السجل التجاري. تظهر بعض المعلومات.. طالعها جيدًا لو لديك حساب سجل رقم السجل المدني سجل دخول. الضغط على خيار إنشاء سجل تجاري. إدخال جميع البيانات المطلوبة. إدخال رقم السجل التجاري الخاص بالمواطن. الضغط على متابعة. تظهر السجلات التجارية والبيانات الخاصة بالعميل. النقر على تجديد السجل التجاري. تحديد مدة السجل التجاري من سنة حتى خمس سنوات. النقر على “لا” في حالة تغيير بيانات السجل التجاري. النقر على متابعة. الضغط على إرسال الطلب. السجل التجاري وقيمة الشحن التي يجب دفعها. جدد السجل التجاري بنجاح. انتظر إستقبال السجل عبر شركات الشحن في السعودية.

رسوم تجديد السجل التجاري

كشفت وزارة التجارة والإستثمار السعودية عن رسوم التجديد للسجلات التجارية، وتقسيمها إلى قسمين حسب نوع النشاط التجاري، ممثلة في الآتي:

200 ريال للرئيسي (للسنة الواحدة) + رسوم الغرفة التجارية وفق النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة.

100 ريال للفرعي (للسنة الواحدة) + رسوم الغرفة التجارية حسب النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة.

بهذا نكون قد قدمنا الخطوات المطلوبة بالتفصيل لكيفية تجديد السجل التجاري عن طريق الموقع الإلكتروني وزارة التجارة والاستثمار السعودية.