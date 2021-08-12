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عمر شويل - جدة الأسئلة الشائعة عن حساب المواطن، حساب المواطن برنامج حكومي سعودي بدأ تنفيذه في ديسمبر 2017 وكان الهدف من البرنامج حينها هو تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للعائلات أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية وأصدرت المملكة السعودية برنامج حساب المواطن لتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر أو مشاكل بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية.

الأسئلة الشائعة عن حساب المواطن، حساب المواطن هو كل ما يشغل المواطن السعودي حاليا في المملكة السعودية

خطوات التسجيل في حساب المواطن

المملكة العربية السعودية تسعى إلى مساعدة المواطنين السعوديين في رفع مستوى المعيشة المناسب وتوفير جميع الأساسيات للمواطن من المعيشة والرفاهية

خطوات التسجيل في حساب المواطن

الدخول على موقع حساب المواطن

يقوم رب الأسرة بالدخول على الموقع وإنشاء حساب

رفع مستندات العائلة المطلوبة

الضغط على تسجيل

بعدها سيقوم النظام بمراجعة البيانات ويرسل رسالة إلى رب الأسرة يستطيع من خلالها تفعيل حسابه

تحديث حساب المواطن

تحديث حساب المواطن برقم الهوية من أهم الشروط للحصول على الدفعات، وفي حالة عدم تحديث الحساب سيتم إيقاف صرف الدفعات

ويمكن للمواطن تحديث بياناته بالدخول على موقع حساب المواطن وتحديث العضوية بسهولة.

شروط الاستفادة من حساب المواطن

أن يكون المواطن سعودي الجنسية، ويستثنى من تلك الشروط ابن وابنة المواطن الغير سعودي

حامل بطاقات التنقل والهوية

أن يكون المواطن موجود بصفة دائمة داخل المملكة العربية السعودية

ألا يقيم المواطن السعودي خارج المملكة أكثر من تسعين يومًا

ألا يكون قد تواجد المواطن في السجون أو دار إيواء حكومية

توافق البيانات مع بيانات العائلة وأعدادهم ودخلهم

وصل التحويل لحساب المواطن

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تسعى لمساعدة المواطن السعودي بشتى الطرق حيث تقوم بإرسال رسالة للمواطن المستفيد من برنامج حساب المواطن حيث تحتوي على تفاصيل الدفعات.