نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شركة اليسر بدون كفيل مائتي ألف ريال طريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة اليسر تمويل شخصي بدون كفيل من خلال موقعها الإلكتروني. لا تحتاج إلى تقديم أي ضمانات، مثل منزل أو سيارة، للحصول على قرض شخصي سريع. تسمح لك اليسر بالحصول على التمويل لعدد من الأغراض. تخدم شركة اليسر جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، سوف تتلقى أموالك بالسرعة التي تتمناها مع الشركة المالية المتميزة على عكس المقرضين الآخرين ، حيث يستغرق الأمر يومين عمل على الأكثر لإيداع الأموال في حسابك. سيقوم المُقرض بفرض رسوم إدارية تتراوح من 0٪ إلى 1٪ ، والتي ستعتمد على شروط تمويلك الخاصة بك.

لدى الشركة مجموعة متنوعة من الخيارات لدعم العملاء. يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى حساب دعم العملاء الخاص بالشركة ، أو الاتصال من الاثنين إلى الجمعة ، من 8:30 صباحًا إلى 4.30 مساءً. بتوقيت المملكة ، أو في عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 9:30 صباحًا حتى 4 مساءً.. إذا لم يكن أي من هذه الخيارات مناسبًا لك ، فيمكنك أيضًا إرسال الاستفسارات بالبريد إلى عنوان فرع الشركة الرئيسي بالرياض.

منتج التورق للحصول على 300 ألف ريال حد أقصى

ستحتاج إلى تلبية المتطلبات التالية للتقديم:

أن يكون عمرك 22-60 عامًا على الأقل

الهوية الوطنية

كشف حساب بنكي

عنوانك

خدمة عمل لا تقل عن 3 أشهر

لديك راتب شهري 5 الاف ريال

لديك ثلاث سنوات من الائتمان المعمول به

تقدم الشركة التمويل بدون كفيل وبهامش ربح تنافسي ويسدد على فترات تصل الى 60 شهر.

ما هي درجة الائتمان التي تحتاجها للتأهل للحصول على قرض اليسر؟

تحتاج إلى درجة ائتمان لا تقل عن 640 للتأهل للحصول على تمويل اليسر من الرابط السابق. هذا الحد الأدنى أقل من مقرضي القروض الشخصية الآخرين الذين لديهم معدلات فائدة مماثلة ونطاقات مدة القرض.

للحصول على تقرير الائتمان الخاص بك من سمة للمرة الأولى مجانا. ستحصل على معلومات حول سجل الائتمان والدفع الخاص بك. أثناء مراجعة تقرير الائتمان الخاص بك ، يمكنك اكتشاف الأخطاء ومعرفة ما يمكنك تحسينه.

تذكر زائر ثقفني أنه يمكنك الحصول على تقريرك بدون تكلفة لأول مرة عبر الإنترنت. بعد ذلك يمكنك أيضًا شرائه من الوكالة الائتمانية للتصنيف.