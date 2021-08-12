نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض جبار بنص السعر من عبداللطيف جميل لبعض ملاك تويوتا Toyota في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة عبداللطيف جميل عرضًا جبارًا بنصف السعر لبعض ملاك تويوتا Toyota، حيث تحظى سيارات الشركة اليابانية بشعبية كبيرة للغاية في الخليج وخاصة في المملكة العربية السعودية، ويتجلى ذلك في كونها من أكبر العلامات التي توزع عددًا كبيرًا من موديلاتها سنويًا هناك وفي الوقت نفسه يرجع ذلك لقدرة العلامة اليابانية على تلبية غالبية احتياجات المستهلكين وفي الوقت نفسه امتلاكها لكماليات تواكب أحدث التكنولوجيا بمجال السيارات في العالم، وكنا نشرنا قبل ذلك أفضل أنواع كفرات لاندكروزر في السعودية.

عرض عبداللطيف جميل بنص السعر لبعض ملاك تويوتا Toyota

العرض عبارة عن خصم كبير عند شراء 4 إطارات لبعض موديلات تويوتا وهي:

سيارة لاندكروزر land cruiser لقياس الإطار r18 /285/60.

موديل يارس Yaris لقياس الإطار r14/ 175/65.

وهناك أيضًا في الوقت نفسه سيارة كامري Camry لقياس r16/ 205/ 65.

وعلاوة على ذلك فهناك موديل فورتشنر Fortuner للإطارات مقاس r17/265/65.

سعر كفرات بعض موديلات تويوتا داخل عرض غيرها لإنطلاقة جديدة

كفرات سيارة لاندكروزر بسعر 2288 ريال.

وفي نفس الوقت إطارات مركبة يارس بسعر 854 ريال سعودي.

وبالإضافة إلى ذلك فهناك كفرات كامري مقابل 1103 ريال.

إطارات الفورتشنر بسعر 2007 ريال سعودي.

نوع الكفرات داخل عرض عبداللطيف جميل

تتيح شركة عبداللطيف جميل داخل العرض إمكانية شراء الكفرات من نوعين هما:

نوع بريجستون.

وأيضًا في الوقت نفسه هناك نوع يوكوهاما.

مميزات إضافية عند الاستفادة بعرض عبداللطيف

عند الاستفادة بالعرض تحصل على مزايا إضافية هي:

أولًا تغيير صمامات السيارات.

ثانيًا هناك أيضًا ميزة ترصيص الكفرات الجديدة تركيبها.

طريقة حجز موعد لتغيير نوع الكفرات

هناك طريقتين لحجز مواعيد صيانة الكفرات وهما:

الحجز عن الطريق موقع عبداللطيف جميل.

يمكن الاستفسار من خلال رقم هاتف وكالة تويوتا: 8004400055.

أماكن الحصول على خدمات وكالة شركة تويوتا ومواعيد العمل

يمكن تغيير الإطارات في مراكز تويوتا ويمكن الاستفسار عن المركز الأقرب من خلال الآتي:

الاتصال على رقم تويوتا في المملكة العربية السعودية المرفق سابقًا.

أما عن مواعيد عمل خدمة العملاء فهي:

من السبت إلى الخميس يوميًا من الساعة الـ8 صباحًا إلى الـ10 مساءً.

أما يوم الجمعة من الساعة 2 مساءً وحتى الـ10 مساءً.