طريقة التسجيل في منصة إحكام الرقمية 2021 ehkaam.sa وشروط التملك.. دون رقم منصة إحكام الموحد

طريقة التسجيل في منصة إحكام الرقمية 2021 يرغب معرفتها العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية باحثين على رابط منصة أحكام الرقمية ehkaam.sa بعد قرار هيئة عقارات الدولة لمن يريد الحصول على حجج استحكام العقارات التابعة لهم، في حالة عدم وجود وثائق حكومية مثبتة للملكية، وتأتي طريقة التسجيل في منصة إحكام الرقمية 2021 ehkaam.sa باعتبارها المنصة الإلكترونية التابعة لهيئة العقارات للتيسير الإجراءات لمن ينطبق عليهم شروط قبول طلبات تملك المواطنين للعقارات.

طريقة التسجيل في منصة إحكام الرقمية

يمكن للمواطنين التسجيل على منصة إحكام الرقمية لوثائق العقارات، من خلال تقديم الطلب وتسجيل الحساب على منصة إحكام الإلكترونية من خلال منصة إحكام الرقمية بالخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على منصة إحكام الإلكترونية النقر على منصة إيقونة الدخول. الضغط على إيقونة الدخول من الصفحة الرئيسية. إنشاء حساب ملء البيانات المطلوبة “اسم المستفيد، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، كلمة المرور”. متابعة الأحكام والشروط. الضغط على ” التحقق من البيانات”. سجل الحساب على نموذج الطلب. تحميل المستندات المطلوبة. إرسال الطلب. يتم فحص وإصدار القرار خلال ستين يومًا من تاريخ الإرسال.

شروط قبول طلبات تملك المواطنين للعقارات

وفرت السلطات السعودية شروط قبول طلبات تملك المواطنين للعقارات حتى يكون لهم إثبات ملكية على أن يتم توافق الشروط الآتية:

تقديم الطلب خلال المواعيد المخصصة لتلقي طلبات التملك والتعديل.

لايكون العقار محل الطلب قد تم الفصل فيه من خلال حكم قضائي نهائي.

لايكون العقار في أحد الأماكن التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها، وهي الآتي:

حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والأبنية الموجودة في تلك الأماكن.

الأراضي الساحلية التي تقع على سواحل البحار والخلجان التي تطل عليها المملكة.

الأماكن المحيطة بالحدود الخاصة بالدولة سواء البرية أو البحرية.

المحميات الوطنية الطبيعية لا يمكن أن يتم امتلاكها.

قمم الجبال لا يمكن التملك فيها بسبب خطورتها.

الأماكن المحجوزة للمواد الهيدروكربونية والطاقة والتعدين، والمواقع الموجود بها الخامات المعدنية.

رقم منصة إحكام الموحد المجاني

وفرت منصة أحكام رقم موحد مجاني لتلقى استفسارات المتقدمين عبر طلبات تملك وتعديل العقارات من مختلف مدن المملكة العربية السعودية، ويتم الاتصال على رقم منصة إحكام الموحد المجاني عبر920035544 ، كل الأيام ماعدا يومي الجمعة والسبت.