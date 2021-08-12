فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد والشركات أونلاين بخطوات بسيطة عبر alrajhibank.com.sa

فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد والشركات من أبرز الخدمات التى يقدمها بنك الراجحي فهو من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية وخارجها ويمتلك قاعدة كبيرة من العملاء والعديد من الفروع، وأطلقت إدارة المصرف إمكانية فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد والشركات لتكون خدمة آمنة لجميع العملاء لتلبية احتياجاتهم من خلال التكنولوجية الجديدة وطرق تحديث آليات العمل وسرعة إنجاز الخدمات البنكية، لاسيما أن الاعتماد على الخدمات الإلكترونية شيئًا أساسيًا في العصر الحالي.

فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد والشركات

يتساءل العملاء عن فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد والشركات وهى أسهل وأحدث الخدمات التى توفرها إدارة مصرف الراجحي السعودي ليكى يتمكن العميل من الاستمتاع بكافة الخدمات المصرفية التى يوفرها البنك لعملائه، والعمل على تحسين الخدمة باستمرار وتوفير مزيد من الجهد الذي كان يهدر في الطرق التقليدية.

طريقة فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد

وفرت إدارة مصرف الراجحي فتح حساب مباشر للأفراد أونلاين للتمتع بكافة الخدمات الإلكترونية ، على أن يتم إتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على موقع بنك الراجحي أو صفحة المباشر للأفراد.

تسجيل الدخول على الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وضع رقم بطاقة الصراف الآلي الشامل 16 خانة.

وضع رقم سري مكون من 4 خانات.

إضف رقم حساب العميل.

الضغط على دخول.

يفتح الموقع صفحة الخيارات المتاحة.

النقر على خدمة مباشر للأفراد.

النقر على تسجيل في الصفحة الجديدة.

أضف البيانات المطلوبة “اسم المستخدم، كلمة السر، تأكيد كلمة السر.عنوان البريد الإلكتروني، والتأكد منه”.

النقر على الضغط على استمرار.

يصل رمز الهاتف بالعملية النصية.

إضافة الرقم السري.

الضغط على التالي ثم الانتهاء.

خطوات فتح حساب الراجحي للشركات

كما أن يتيح مصر الراجحي السعودية فتح حساب للشركات دون الحاجة للذهاب لفروعه، وذلك من خلال خطوات بسيطة على النحو التالي: