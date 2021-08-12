نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم المخالفة أو برقم اللوحة من منصة أبشر 1443 في المقال التالي
خدمة الاستعلام عن مخالفات ساهر، تعتبر هذه الخدمة واحدة من الخدمات الإلكترونية الحديثة التي قدمتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية علي موقع منصة أبشر الإلكترونية وذلك لأن تساعد كل من المواطنين والمقيمين في المملكة في معرفة قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليهم، وأيضاً القيام بالاستعلام عن هذه المخالفات إلكترونياً من خلال هذه الخدمة.
الاستعلام عن مخالفات ساهر
مخالفات ساهر تعد واحدة من ضمن المخالفات المرورية التي تطبقها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية علي سائقي السيارات في حالة القيام بالتحدث في الهاتف أثناء السير في الطريق أو تناول الطعام أو الشراب أثناء القيادة، ويتم إلتقاط هذه المخالفات من خلال كاميرات ساهر الإلكترونية التي تتوافر في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.
طريقة سداد مخالفات المرور إلكترونياً
عملت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية علي توفير خدمة دفع المخالفات المرورية إلكترونياً حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-
- الأنتقال إلي موقع منصة أبشر الإلكترونية علي شبكة الأنترنت.
- اختيار أبشر للأفراد من قائمة الموقع.
- بعد ذلك تقوم بكتابة أسم المستخدم ثم رقم السر.
- تكتب رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع خدمات المرور.
- اختيار دفع المخالفات.
- تكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- بعد ذلك تعرض لك قيمة المخالفات.
- تقوم باختيار الدفع.
- يتم دفع هذه المخالفات.
- يجب عليك الاحتفاظ بإيصال دفع المخالفة.
طريقة الاستعلام عن مخالفات ساهر
خصصت وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية إلكترونياً حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-
- الذهاب إلي موقع منصة أبشر الإلكترونية علي شبكة الأنترنت.
- إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.
- اختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة مخالفات المرور.
- تقوم باختيار من القائمة مخالفات ساهر.
- تكتب رقم الهوية أو رقم المخالفة في المكان المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الاستعلام.
- يعرض لك قيمة المخالفة في صفحة أخري.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم المخالفة أو برقم اللوحة من منصة أبشر 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.