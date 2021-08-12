خطوات الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم المخالفة أو برقم اللوحة من منصة أبشر 1443

خدمة الاستعلام عن مخالفات ساهر، تعتبر هذه الخدمة واحدة من الخدمات الإلكترونية الحديثة التي قدمتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية علي موقع منصة أبشر الإلكترونية وذلك لأن تساعد كل من المواطنين والمقيمين في المملكة في معرفة قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليهم، وأيضاً القيام بالاستعلام عن هذه المخالفات إلكترونياً من خلال هذه الخدمة.

الاستعلام عن مخالفات ساهر

مخالفات ساهر تعد واحدة من ضمن المخالفات المرورية التي تطبقها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية علي سائقي السيارات في حالة القيام بالتحدث في الهاتف أثناء السير في الطريق أو تناول الطعام أو الشراب أثناء القيادة، ويتم إلتقاط هذه المخالفات من خلال كاميرات ساهر الإلكترونية التي تتوافر في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.

طريقة سداد مخالفات المرور إلكترونياً

عملت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية علي توفير خدمة دفع المخالفات المرورية إلكترونياً حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

الأنتقال إلي موقع منصة أبشر الإلكترونية علي شبكة الأنترنت.

اختيار أبشر للأفراد من قائمة الموقع.

بعد ذلك تقوم بكتابة أسم المستخدم ثم رقم السر.

تكتب رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع خدمات المرور.

اختيار دفع المخالفات.

تكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة.

بعد ذلك تعرض لك قيمة المخالفات.

تقوم باختيار الدفع.

يتم دفع هذه المخالفات.

يجب عليك الاحتفاظ بإيصال دفع المخالفة.

طريقة الاستعلام عن مخالفات ساهر

خصصت وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية إلكترونياً حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-