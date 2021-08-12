شروط وطريقة التسجيل في ساعد 1443 لتوظيف الرجال والنساء والأوراق المطلوبة للتسجيل

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طريقة التسجيل في ساعد 1443 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بالتسجيل في هذا البرنامج والذي يقدم لهم فرص للعمل في الكثير من التخصصات بالمملكة العربية السعودية حيث إنة يعتبر واحد من ضمن أفضل البرامج الخاصة بالتوظيف في السعودية.
شروط التسجيل في ساعد 1443
هناك العديد من الشروط التي وضعها برنامج ساعد من أجل إن تنظم عملية التسجيل فية وتكون هذه الشروط وفقاً للسطور التالية:-
- يشترط إن يكون المسجل في البرنامج مواطن سعودي الجنسية من أبويين سعوديين.
- إن يكون حاصل علي الأقل علي شهادة الثانوية العامة.
- يجب إن لا يزيد عمر المتقدم عن 45 سنة عند التقديم في البرنامج.
- يشترط إن لا يكون قد تم فصلة من قبل من الوظائف.
- إن يكون حسن السير والسلوك وغير مسجل عليه أي من القضايا الجنائية.
- يشترط إن يكون ذو لياقة بدنية تمكنة من القدرة علي الوظائف.
الاوراق المطلوبة للتسجيل
هناك بعض الاوراق والمستندات يجب إن تتوافر وذلك حتي يتم التسجيل في هذا البرنامج وتكون هذه الأوراق وفقاً لمجموعة السطور التالية:-
- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.
- أصل بطاقة الهوية الوطنية ويجب تقديم صورة من الهوية.
- صورة من سجل العائلة في حالة توافرة.
- تقديم شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت.
طريقة التسجيل في ساعد 1443
يتم التسجيل في هذا البرنامج بطريقة سهلة حيث يكون التسجيل فيه عن طريق القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:-
- زيارم موقع ساعد الإلكتروني علي شكبة الأنترنت.
- اختيار من الصفحة الرئيسية للنظام إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الأسم ثم رقم الهوية الوطنية.
- تكتب تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري في المكان المخصص له.
- إدخال رقم الهاتف المحمول ثم العنوان الوطني له.
- بعد ذلك تكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك في المربعات المخصص لها.
- رفع الأوراق والمستندات المطلوبة منك.
- تقوم بقرأة الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التقديم.
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