مسارات الثانوي الجديد 1443 بعد التعديل وألية تطبيق مسارات الثانوي الجديدة

مسارات الثانوي الجديد 1443 هي خطة دراسية جديدة قد قامت بإطلاقها وزارة التربية التعليم في المملكة العربية السعودية، وقد تم الإشارة إلي تطبيق تلك المسارات في بداية العام الدراسي الجديد، وبالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد 1443 هجرية فقد ازدادت مؤشرات البحث من قبل الطلبة والطالبات حول مفهوم هذه المسارات رغبةً في معرفة الخطط الجديدة التي قامت بوضعها الوزارة، ومن خلال المقال سوف نتعرف عن مفهوم هذه المسارات ونظام الفصول الدراسية لهذا العام.

مسارات الثانوي الجديد 1443

من خلال المقال يمكنك التعرف علي توطين الوظائف التعليمية وتوفير العديد من فرص العمل، من المعروف أن هذه المسارات يتم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، حيث قام الدكتور حمد آل السيخ وزير العليم باعتماد مشروع الثانوية العامة ومن المقرر البدء في تطبيقها في العام الدراسي الجديد، ومفهوم هذا المصطلح هو تخصيص مسارات لمجموعة من طلاب المرحلة الثانوية، بتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديمية حتي يتمكن المسؤولين من تحديد متطلبات ومراحل تنفيذ مشروع المسارات وإعداد خطة للتنفيذ بما في ذلك تحديد الكوادر البشرية من المعلمين اللازمة للتنفيذ، يتضمن هذا المسار مجموعة من الأنشطة التعليمية والدروس، ويهدف هذا الإجراء إلي دعم الطالب وتفوقه دراسياً، أما عن مسارات الثانوي 1443 بعد التعديل فهي كالتالي:

مسار إدارة الأعمال.

علوم الصحة و الحياة.

المسار الشرعي.

علوم الحاسب والهندسة.

مسار الأكاديميات الإنسانية التي تهتم بالمهارات و المواهب الخاصة.

المسار الإنساني العام.

مسارات الثانوي الجديد1443 وألية التطبيق

1- في خلال السنة الدراسية الأولي ستكون المسارات مشتركة حيث يتم الإعداد العام للمرحلة الثانوية وتتكون تلك المرحلة من ” الفرز – القياس- التوجيه”.

2- خلال السنة الثانية يكون الطالب قد قام باختيار المسار المناسب له وفق” مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية “.

أهم مميزات تطبيق مسارات الثانوي الجديد بعد التعديل