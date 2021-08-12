5000 ريال تمويل شخصي من سلفة تعرف على مزايا التمويل وأهم الشروط المطلوبة. حيث أن منصة سلفة تعتبر أول منصة للتمويل الشخصي السريع داخل المملكة العربية السعودية حيث يقوم بشكل أساسي على التقنية المالية للتمويل. كما تتميز بسهولة التقديم وسرعة الحصول على التمويل. حيث من الممكن الحصول على التمويل عن طريق الهاتف وكذلك عن طريق موقع المنصة. كما أن منصة سلفة تم انطلاقها بشكل رسمي بعد إصدار التصريح من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. كما أن الهدف من إصدار المنصة هو توفير الدعم للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية وكذلك تقديم التمويل المالي بشكل سريع. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض مزايا الحصول على التمويل وكذلك الشروط المطلوبة للحصول عليه. كما يمكنك التعرف أيضاً على التمويل الشخصي من سلفة أهم الشروط والخطوات المطلوبة.

5000 ريال تمويل شخصي من سلفة

أصبحت منصة سلفة للتمويل الشخصي من أهم وأكبر منصات التمويل السريع التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. ونظرا للمزايا التي تقدمها المنصة وكذلك الأهداف الرئيسية التي تقدمها المنصة للمواطنين أصبح رابط المنصة من أهم الروابط الرسمية. كما أصبح البحث عن رابط منصة سلفة من أكثر ما يتم البحث عنه للتقديم على التمويل. من الممكن الحصول على 5000 ريال ويمكننا ذكر الأهداف الأساسية من منصة سلفة كما يلي:

تقديم المساعدة والدعم للمواطن داخل المملكة العربية السعودية الذي يعاني من الظرف المادية الصعبة.

كما يتم تقديم التمويل الشخصي بشكل سريع بحيث لا يتخطى الربع ساعة عندما يتم توافر جميع الأوراق والشروط

وكذلك تقديم التسهيلات الممكنة عند الحصول على التمويل من المنصة.

مزايا التمويل الشخصي من سلفة

تقدم منصة سلفة العديد من المزايا المختلفة للمواطنين والتي تميزها عن غيرها من المنصات الأخرى. و ويمكننا ذكر أهم مزايا التمويل الشخصي من سلفة كما يلي :

تقديم قروض شخصية تتراوح مابين 1000 إلى 5000 ريال سعودي

لا يتم إقران الراتب مع القرض من المنصة

يتم التحويل الفوري للدعم

تتطابق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

يتم تسهيل عملية السداد تبعاً لظروف المقترض وكذلك يتم جدولة الأقساط.

الشروط المطلوبة للحصول على التمويل من المنصة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في المواطن حتى يتمكن من الحصول على التمويل من المنصة. ويمكننا ذكر هذه الشروط كما يلي: