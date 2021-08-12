خطوات التقديم في معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

طريقة وشروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٣، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات للتقدم والحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٣ وأصدرت لائحة تنص على أن يقدم المستفيد طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي لوزارة الموارد البشرية، وتتعد طرق التقديم والتسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، فيمكنك التقديم من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية أو الاتصال على الرقم التالي ١٩٩١١ أو التقديم من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي.

خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد

التقديم من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي أو الاتصال على الرقم التالي ١٩٩١١ أو التقديم من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية.

ويقوم المستفيد بكتابة الاسم وتاريخ الميلاد والهوية الوطنية والعنوان ورقم هاتف للتواصل معه والحساب البنكي ورقم الهوية الوطنية.

والأفراد غير سعوديين يجب التقديم من خلال أوراق ثبوتيه ودليل أو إثبات على الإعاقة إذا كان مقدم الطلب من ذو الاحتياجات الخاصة.

آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي

حددت لائحة الضمان الاجتماعي في المادة الثامنة لنظام الضمان الاجتماعي آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي كالآتي :

الدخل للفرد أو الأسرة =الدخل الشهري بعد خصم ٥٠٪من قيمة الدخل المحتسب وذلك وفقاً للمعادلة التالية :الدخل المحتسب =الدخل الشهري – 50٪من الدخل المكتسب و ذلك وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي وفق كل أسرة