نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم في معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 في المقال التالي
طريقة وشروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٣، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات للتقدم والحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٣ وأصدرت لائحة تنص على أن يقدم المستفيد طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي لوزارة الموارد البشرية، وتتعد طرق التقديم والتسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، فيمكنك التقديم من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية أو الاتصال على الرقم التالي ١٩٩١١ أو التقديم من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي.
خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد
- التقديم من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي أو الاتصال على الرقم التالي ١٩٩١١ أو التقديم من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية.
- ويقوم المستفيد بكتابة الاسم وتاريخ الميلاد والهوية الوطنية والعنوان ورقم هاتف للتواصل معه والحساب البنكي ورقم الهوية الوطنية.
- والأفراد غير سعوديين يجب التقديم من خلال أوراق ثبوتيه ودليل أو إثبات على الإعاقة إذا كان مقدم الطلب من ذو الاحتياجات الخاصة.
آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي
حددت لائحة الضمان الاجتماعي في المادة الثامنة لنظام الضمان الاجتماعي آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي كالآتي :
الدخل للفرد أو الأسرة =الدخل الشهري بعد خصم ٥٠٪من قيمة الدخل المحتسب وذلك وفقاً للمعادلة التالية :الدخل المحتسب =الدخل الشهري – 50٪من الدخل المكتسب و ذلك وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي وفق كل أسرة
- معاش الضمان الاجتماعي الجديد للأسرة التي تتكون من فرد واحد يصرف راتب شهري يقدر ب1000 ريال.
- أما الأسرة المكون من فردين يصرف فى الضمان الاجتماعي راتب شهري بقيمة 1285 ريال سعودي.
- أما عن الأسرة التي تتكون من ثلاثة أفراد فيكون صرف راتب الضمان الاجتماعي لها بقيمة 1570 ريال سعودي.
- فى حال أن الأسرة تتكون من 4 أفراد فيُصرف راتب شهري بقيمة 1588 ريال.
- أما الأسرة المكونة من 5 أفراد يصرف لها راتب شهري يقدر ب2140 ريال سعودي.
- يصرف معاش الضمان الاجتماعي للأسرة المكونة من 6 أفراد نحو 2420 ريال سعودي
- أما الأسرة المكون عددها من 7 أفراد يتم صرف الضمان الاجتماعي لها 2710 ريال سعودي.
- الأسرة التي تتكون من 8 أفراد يُصرف لهم راتب من الضمان الاجتماعي بقيمة 3000 ريال.
- والأسرة التي تتكون من 9 أفراد فيكون راتبهم بقيمة 3280 ريال.
- الأسرة ال10 أفراد يصرف لهم راتب يبلغ 3560 ريال، والأسرة 11 فرد يصرف لهم 3840 ريال سعودي.
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