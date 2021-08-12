نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصات التمويل الجماعي في السعودية الشروط والمتطلبات 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتساءل العديد من الأفراد عن منصات التمويل الجماعي في السعودية والتي تعمل على زيادة الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية من خلال تمويل ودعم المشروعات والمنشآت المختلفة داخل المملكة، ومنها منصة ليندو وينبغي على الأفراد البحث عن منصات التمويل الجماعي المرخصة والتي يصرح لها بممارسة هذا المجال، ويتم اختيار منصة رقمية للتمويل والبدء في التقديم للحصول على الدعم من خلالها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على منصات التمويل الجماعي في السعودية.
منصات التمويل الجماعي في السعودية
هناك بعض منصات التمويل الجماعي في السعودية قامت بالحصول على الاعتماد من قبل هيئة السوق المالي وكذلك تم إخضاع تلك المنصات للقوانين المنظمة داخل المملكة العربية السعودية ومن أهم تلك المنصات:
منصة سكوبير
تعد المنصة من أهم وأشهر منصات التمويل الجماعي وقد تم التصريح لها من قبل هيئة السوق المالية بالعمل وتسمح هذه المنصة للمستثمرين بالاستثمار بها بمبلغ يبدأ من 1000 ريال سعوي ويتم الاستثمار من خلالها في شراء أسهم الشركات الجديدة لتوفير السيولة اللازمة لها.
منصة منافع المالية
تعمل تلك المنصة على دعم الاستثمار بالشركات الصغيرة ومتوسطة النشاط وتقدم أكبر عدد من المستثمرين للاستثمار بأنشطة تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى توافر العديد من المنصات المصرح لها بالعمل في مجال التمويل الجماعي.
شروط التمويل الجماعي في السعودية
قامت هيئة أسواق المال بوضع بعض الشروط الهامة الواجب تطبيقها لقبول التمويل الجماعي داخل المملكة العربية السعودية ومن هذه الشروط:
- أن تكون الجولة الأولي للاستثمار بقيمة 5 مليون ريال سعودي على أن يكون أقصي حد للتمويل هو 10 ملايين ريال وأن يتم من خلال أكثر من جولة.
- على عملاء التجزئة الراغبين في الاشتراك أن يشاركوا بحد أقصي 20 ألف ريال سعودي للعميل الواحد.
مميزات منصات التمويل الجماعي المرخصة
- تقوم بتوفير سبل الأمان والراحة للمستثمرين.
- لا يتطلب عمل المنصات الاجتماعية حضور أي من أطراف التمويل.
- يتم الحصول على التمويل خلال مدة زمنية يسيرة تصل إلى عدة أيام وهذا ما يحتاجه المستثمرين.
- لا تحتاج شركات التمويل الجماعي توافر العديد من الشروط الصعبة التي تطلبها بعض البنوك أو المؤسسات الأخرى المالية.
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