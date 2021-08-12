نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارات بنك الراجحي الشروط وحاسبة القروض 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارات البنك الراجحي يعد من أهم وأفضل الخدمات التي يوفرها مصرف الراجحي للعملاء والراغبين في امتلاك سيارات جديدة فمن خلال عروض الراجحي للسيارات 2021 يستطيع العملاء الحصول على تمويل سيارات فارهة بموديلات حديثة بالإضافة إلى حصولهم على تسهيلات في السداد، فمن الممكن الاستفادة من نظام سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تمويل سيارات بنك الراجحي.

تمويل سيارات البنك الراجحي

يقوم المصرف تمويل سيارات بنك الراجحي للعملاء بأكثر من طريقة منها إمكانية الاستفادة من سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك أو تقسيط السيارة بنسبة هامش ربح منخفضة للغاية ونذكر منتجات تمويل السيارات فيما يلي:

منتج الإجارة التمويلي

من خلال هذا المنتج يستطيع العميل الحصول على المركبة المفضلة لديه أي ما كان سعرها في حدود مبلغ 2 مليون ريال سعودي ويقوم البنك في هذه الحالة بشراء السيارة عن طريق المعارض المعتمدة لديه ومن ثم يقوم بإعادة تقسيط قيمتها للعميل على فترات يتم الاتفاق عليها بعقد مع البنك، ويتم تسجيل السيارة باسم المصرف لحين سداد كامل قيمتها وبعد ذلك تنتقل ملكيتها إلى العميل.

شروط الإيجار التمويلي

هناك بعض الشروط التي تم وضعها من قبل البنك للراغبين في الاستفادة من منتج الإيجار التمليكي وهي:

في حال كان المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي يجب ألا يقل دخله الشهري عن 2000 ريال سعودي.

يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 65 عامًا في حال كونه من السعوديين، أما بالنسبة للأجانب فيجب ألا يزيد السن عن 60 عامًا في تاريخ استحقاق التمويل.

منتج المرابحة

يقدم البنك من خلال هذا المنتج إمكانية شراء السيارة وتسجيلها في نفس الوقت باسم العميل ولكن في هذا المنتج لا تتجاوز مدة تقسيط السيارة 60 شهرًا ويتم احتساب قيمة الأرباح وإضافتها إلى القسط الشهري المقرر على العميل دفعه.

حاسبة تمويل السيارات الراجحي