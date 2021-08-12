نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبول تمويل الراجحي الجديد 2021 العقاري والسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الأفراد من داخل المملكة العربية السعودية عن تمويل الراجحي الجديد 2021 وذلك للاستفادة من عروض الراجحي 2021 والتي تم توفيرها من خلال المصرف تسهيلًا على العملاء وتيسيرًا عليهم في مواجهة العوائق المادية التي قد تواجههم لذا فقد قام البنك بتوفير عروض الراجحي الجديدة وطرحها لجميع الأفراد من داخل المملكة سواء من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تمويل الراجحي الجديد 2021.

تمويل الراجحي الجديد 2021

تمويل الراجحي الجديد 2021 تم توفيره للعملاء من خلال أكثر من منتج سواء تمويل شخصي أو تمويل عقاري أو تمويل السيارات من مصرف الراجحي ويتميز البنك بتوفيره لجميع أنواع التمويل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

تمويل الراجحي الشخصي 2021

يوفر المصرف من خلال هذا التمويل إمكانية الحصول على التمويل المرغوب به من العملاء في وقت قصير للغاية يصل إلى نصف الساعة فقط وذلك في حالة توافر الأوراق والمستندات المطلوبة ويتضمن هذا التمويل:

تمويل وطني المرن

ويوفر البنك من خلال هذا المنتج التمويل للأفراد المقرر وصولهم للتقاعد خلال مدة أقل من 5 سنوات.

تمويل بضمان العقار

تحت شعار عقارك مصدر تمويلك يستطيع العميل الحصول على التمويل المطلوب بضمان العقار المملوك له ويتم منح هذا التمويل للسعوديين فقط.

تمويل شخصي وطني

ويتم منح هذا التمويل للسعوديين وغير السعوديين ولفترات سداد طويلة تصل إلى 60 شهرًا وفي حالة قيام العميل بالتجارة بالسلع فإن البنك يوفر له الحماية ضد تقلبات الأسعار.

حاسبة الراجحي لتمويل الراجحي الجديد 2021

يمكن للعملاء الراغبين في معرفة قيمة التمويل المتوقع الحصول عليه من خلال حاسبة الراجحي عبر الخطوات التالية:

الذهاب إلى الصفحة الرسمية لبنك الراجحي.

اختيار التمويل الشخصي من قائمة التمويل أعلى الصفحة.

يتم اختيار نوع التمويل المرغوب به ومن ثم التوجه إلى أسفل الصفحة.

يظهر أمام العميل حاسبة تمويل الراجحي ويطلب الموقع بعض البيانات الخاصة بالدخل من العميل.

بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات يظهر للعميل قيمة التمويل المتوقع وكذلك قيمة القسط الشهري.

تمويل السيارات الجديد من الراجحي

من خلال تمويل سيارات بنك الراجحي يستطيع العميل الحصول على أكثر من منتج من منتجات تمويل السيارات وهي:

شراء السيارات بالتقسيط: ويتاح للعميل في هذا المنتج كتابة السيارة باسمه مباشرة ويتم تقسيط قيمة السيارة على 60 شهرًا ويحصل البنك على هامش ربح ضئيل يتم إضافته إلى قيمة القسط.

الإيجار التمليكي: من خلال هذا البرنامج يتم شراء السيارة في حدود 2 مليون ريال سعودي ويتم تقسيطها للعميل مرة أخري ولكن لا يتم تسجيل السيارة باسم العميل لحين الانتهاء من سداد الأقساط.

التمويل العقاري الجديد من الراجحي

قام مصرف الراجحي بتوفير العديد من منتجات التمويل العقاري منها إمكانية شراء عقار للسكن أو الاستثمار، كما وفر البنك إمكانية إعادة جدولة الالتزامات العقارية على العميل.