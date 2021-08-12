نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البحث عن طلب مقدم انجاز 1443 وكيفية تعديل الطلب بعد دفع الرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المواضيع التي يتم البحث عنها هي طلب مقدم انجاز 1443، من أفضل وأهم الخدمات التي تم توفيرها على منصة إنجاز المتخصصة في خدمات التأشيرات بشكل إلكتروني، وهي من الخدمات المقدمة من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ليتمكن الجميع من إنجاز خدمات التأشيرات إلكترونيا بسهولة، سواء من داخل المملكة أو من خارجها، وذلك من أجل التسهيل على الأشخاص وإنجاز المهام بسرعة، وفي مقال اليوم سوف نقدم لكم طريقة البحث عن طلب مقدم إنجاز خطوات تعديل أو إلغاء الطلب.

منصة إنجاز

تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين وأيضا الأجانب، وتعد منصة إنجاز من أهم المنصات التي يتم من خلالها إنجاز جميع مهام التأشيرات، وهذه المنصة تم إطلاقها من قبل وزارة الخارجية، حتى يتمكن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة من الاستعلام عن الطلبات التي يتم تقديمها إلى قطاعات الوزارة المختلفة، وبذلك تقدم تسهيلات ومساعدة جميع المواطنين السعوديين، وأيضا المواطنين المقيمين في الدول التابعة لمجلس التعاون الخليجي، ويعد ذلك من أهم ما تقدمه المملكة في رؤية البلاد في عام 2030.

تعديل طلب انجاز بعد دفع الرسوم

في حالة الرغبة في تعديل طلب إنجاز بعد تقديم الطلب ودفع الرسوم، يجب القيام بالخطوات التالية:

يجب الدخول إلى منصة إنجاز الإلكترونية.

كتابة البريد الإلكتروني، ثم كلمة المرور، بإدخال رمز التحقق المرئي على الشاشة.

النقر على تسجيل الدخول.

الآن سوف تظهر صفحة شخصية وعرض جميع الطلبات المقدمة.

يتم اختيار الطلب الراغب المستفيد في تعديله، والضغط على تعديل.

ثم يتم تعديل البيانات المراد تعديلها، باستثناء رقم التأشيرة وجواز السفر.

رابط البحث عن طلب مقدم انجاز 1443

تقدم منصة إنجاز الإلكترونية العديد من الخدمات للأفراد، على سبيل المثال تقدم خدمة التأشيرات، إضافة إلى العديد من الخدمات الالكترونية للشركات ومكاتب إدخال البيانات الخاصة بالسفارات والقنصليات للملكة خارج السعودية، ويمكن الاستعلام والبحث عن طلب مقدم انجاز من خلال الدخول إلى منصة إنجاز الإلكترونية.

الخدمات التي توفرها منصة انجاز

من أهم الخدمات التي توفرها منصة انجاز للمواطن والمقيم ما يلي:-