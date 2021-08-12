شروط التسجيل في ساعد وآلية التقديم 1443

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يبحث العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن شروط التسجيل في ساعد وذلك رغبة منهم في الاشتراك في البرنامج لضمان سرعة الحصول على وظيفة تتناسب مع المؤهل الحاصل عليه المتقدم، ويتعين على الراغب في التسجيل في نظام ساعد معرفة ما هو نظام ساعد ومن المستفيد من برنامج ساعد ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط التسجيل في ساعد.
شروط التسجيل في ساعد
تم وضع شروط التسجيل في ساعد من قبل القائمين على البرنامج لضمان الحصول على أقصي استفادة ممكنة وتوفير الوظائف المناسبة للمستخدمين، وتتلخص شروط التسجيل فيما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم من السعوديين أو الحاصلين على الجنسية السعودية.
- يجب أن يكون المتقدم للتسجل في برنامج ساعد من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل.
- يجب أن يكون المتقدم لا يزيد عمرة عن 45 عامًا.
- ألا يكون المتقدم للتسجيل في البرنامج قد تم فصله من الخدمة من قبل.
- ألا يكون المتقدم من المحكوم عليهم بالسجن من قبل.
- يجب أن يكون المتقدم ذو لياقة تمكنه من ممارسة المهام الوظيفية.
طريقة التسجيل في برنامج ساعد
بعد معرفة شروط التسجيل يتبقى أن يتعرف الراغب في التسجيل على خطوات التسجيل في البرنامج عن طريق الإجراءات التالية:
- التوجه إلى نظام ساعد تسجيل دخول.
- الضغط على كلمة تسجيل جديد يمين الصفحة.
- تم كتابة البيانات المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد، وبعدها يتم كتابة رمز التحقق البشري والضغط على خانة الاستمرار.
- يطلب بعد ذلك من المستفيد كتابة العنوان الوطني الخاص به وكذلك البريد الإلكتروني.
- يتم إرفاق صورة من آخر مؤهل دراسي قد حصل عليه المستفيد، مع ضرورة كتابة تاريخ الحصول عليه.
- يتم طرح بعض الأسئلة على المستفيد والمتعلقة بمدى تفوقه في اللغة الإنجليزية وكذلك تعامله مع الحاسب الآلي.
- يجب أن يقوم المستفيد بتدوين الخبرات الحاصل عليها من عمله سابقًا وكذلك في حالة حصول على أي من الدورات التدريبية يجب أن يتم ذكرها.
- بعد الانتهاء من كافة الطلبات المطلوبة من الموقع يتم حفظ المعلومات والبدء في تسجيل الدخول بكل سهولة والاستفادة من الخدمات المقدمة من البرنامج.
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