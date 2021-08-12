طريقة التسجيل في برنامج ساعد والأوراق المطلوبة

يبحث العديد من الباحثين عن العمل عن طريقة التسجيل في برنامج ساعد حيث يعد البرنامج بمثابة حلقة الوصل بين الجهات التي تحتاج الموظفين والأشخاص الباحثين عن العمل، وينبغي على الراغبين في التسجيل معرفة شروط التسجيل في ساعد وكذلك معرفة من المستفيد من برنامج ساعد ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التسجيل في برنامج ساعد، وقد تمت الإشارة من خلال وزارة الخدمة المدنية إلى طريقة حذف نظام ساعد.

التسجيل في برنامج ساعد

بعد التسجيل في برنامج ساعد يكون الشخص جاهزًا للاطلاع على الوظائف المقدمة من القوى العاملة وكذلك تستطيع الجهات التي تحتاج إلى موظفين بالاطلاع على الملف الشخصي الخاص بالقائم بالتسجيل ومعرفة كافة مميزاته وخبراته وكذلك المؤهل الحاصل عليه.

يقوم الراغب في التسجيل بالتوجه إلى صفحة دخول نظام ساعد.

التوجه إلى خانة تسجيل جديد بالصفحة والضغط عليها.

يتم فتح صفحة جديدة يتعين على الراغب في التسجيل من خلالها مليء بعض المعلومات الهامة كرقم الهوية وكذلك تاريخ الميلاد.

يقوم بعد ذلك المستفيد بكتابة رمز التحقق الموجود بالصفحة، ومن ثم الضغط على كلمة استمرار.

يطلب بعد ذلك الموقع البريد الخاص بالمستخدم وكذلك العنوان.

يتم بعدها كتابة بيانات المستخدم الخاصة بالمؤهل والتعليم ويجب أيضًا رفع صورة من شهادة التخرج الحاصل عليها.

يتم سؤال المستخدم بعض الأسئلة الخاصة بقدراته في استخدام الحاسب الآلي.

يتم سؤال المستخدم بخصوص مدى إجادته للغة الإنجليزية.

يقوم بعد ذلك المستخدم بكتابة كافة الخبرات السابقة له وكذلك الدورات الحاصل عليها، ومن ثم يقوم بالضغط على كلمة حفظ.

بعد الانتهاء يستطيع المستخدم تسجيل الدخول باستخدام رقم السجل وكلمة المرور التي تم اختيارها سابقًا.

المستندات المطلوبة للتسجيل في نظام ساعد

هناك بعض المستندات الواجب توافرها من قبل الراغب في التسجيل مع ضرورة إرفاقها أثناء التسجيل ومنها:

أن يقوم الراغب في التسجيل بتوفير أصل شهادة المؤهل وصورة ضوئية لنفس المؤهل.

أصل الهوية الوطنية للراغب في التسجيل وكذلك صورة ضوئية منها.

وظائف ساعد لخريجي الثانوي

قام برنامج ساند بتوفير بعض الوظائف لخريجي الثانوية العامة بالمملكة وكذلك توفير وظائف نسائية فقط، ومن وظائف خريجي الثانوية سائق للمركبات، أو العمل كفراش، أو فني صيانة.