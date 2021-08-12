نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض لا يقاوم تقسيط سنتافي 2021 سمارت2.5 بـ 2052ريال شهريًا من عبداللطيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا ما كنت تبحث عن العروض التي لا تقاوم، إليك العرض الذي لا يقاوم وهو عرض شركة عبداللطيف جميل للتمويل. التي تسمح لك بتقسيط سيارة هيونداي سنتافي 2021 سمارت 2.5 بدفعات شهرية تصل لـ 2052 ريال سعودي. مع فترة سداد ستين شهرًا. وإليكم تفاصيل العرض.

عرض لا يقاوم تقسيط سنتافي 2021 سمارت2.5 بـ 2052ريال شهريًا من عبداللطيف

يقدم تقسيط عبداللطيف جميل مجموعة من تسهيلات تقسيط سيارات هيونداي، وأبرزها سيارة هيونداي سنتافي 2021 سمارت 2.5 بمبلغ 2025 ريال سعودي شهري. وستحصل على : عدم دفع دفعة أولى إذا ما كانت الدفعات الشهرية تغطي أربعين بالمائة من صافي الدخل الشهري. كذلك لن تحتاج إلى كفيل عند تطبيق الشروط. كما ستحصل على إمكانيات إعادة التمويل بخصوص الدفعة الأخيرة. مع العلم أن الأسعار قابلة للتغيير في حال وجود عوامل مؤثرة مثل السجل الائتماني للعميل.

تسهيلات خاصة ورائعة من عبداللطيف جميل لتقسيط سيارات هيونداي بدون كفيل

جدير بالذكر أن الايجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة. وكذلك تختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات و موديلات السيارة المختارة. كما تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل. وبحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة. هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد.

كما عليك عزيزي القاريء معرفة أمر مهم جدًا. ألا وهو يحق للشركة تعديل العرض او إلغائها في اي وقت دون إعلان مسبق.

ما هي مواصفات سنتافي سمارت 2.5؟

تجدر الإشارة إلى أن سعة المحرك 2.5 لتر. ومعها ناقل حركة اوتوماتيك. كذلك بقوة 180 حصان. ودخول ذكي – يشغل بصمة. تشغيل عن بعد. رادار

كاميرا خلفية. جنوط قياس 19 إنش. بالإضافة إلى عازل حراري بضمان 10 سنوات مجاناً + خصم 30% على باقي الخدمات. وقياس المحرّك2.5. ونوع المحرّكV4. نظام المحرك بنزين. والصمامات16 صماماً. وأقصى قوة180 حصان. وأما عن استهلاك الواقود14.1 كلم/ لتر. وبالنسبة لـ النمط عائلي، والعجلات19 انش. والمقود تعديل يدوي. وعدد المقاعد7. ومتاح كل من شاشة معلومات، وبلوتوث، وواجهة بيانية USB النظام الصوتي، وشاحن لاسلكي للهاتف الخلوي.

أما عن نظم السلامة في السيارة سنتافي؟

فهناك متاح وسائد هواء أمامية (SRS)، ووسائد هوائية أمامية جانبية، وكاميرا للرؤية الخلفية ( متعددة الزوايا )خلفية، ونظام المساعدة في ثبات السيارة (VSA®)، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)، ونظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات (HSA).